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Лукашенко меняет Путина на Зеленского и едет в Украину – названа дата встречи

01.10.2019 16:49
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Лукашенко меняет Путина на Зеленского и едет в Украину – названа дата встречи

Уже в начале октября президент Владимир Зеленский проведет встречу с Александром Лукашенко. Отмечается, что мероприятие пройдет в рамках II Форума регионов в Житомире. Основные вопросы будут касаться экономики и финансов.

Так, дипломатические круги Украины и Беларуси утверждают, что на II Форуме регионов в Житомире может пройти крупная встреча двух президентов. Об этом сообщает издание "Интерфакс-Украина", передает Диалог.UA.

Глава Украины Зеленский и его коллега Лукашенко проведут экономические и финансовые переговоры в рамках встречи именно в Житомире. Утверждается, что встреча пройдет в первый день Форума – 4 октября. Отмечается, что встреча была утверждена еще в июле. I Форум регионов Украины и Беларуси прошел в Гомеле, и там была крупна встреча президентов. Ранее во время встречи украинских журналистов с президентом Беларуси Лукашенко заверил, что Россия не вернет Крым под управление Киева. Он подчеркнул, что решение Путина поддерживает много россиян и это ключевой показатель.



Теги: экономика, Украина, Донбасс, Путин, Крым, Беларусь, финансы, форум, Лукашенко, Зеленский
 
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