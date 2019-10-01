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Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление
Российские СМИ активно публикуют новости о подписании "формулы Штайнмайера" украинской делегацией в рамках Минских переговоров. Глава украинского государства Владимир Зеленский подтвердил соответствующую информацию.
На брифинге во вторник 1 октября украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Украина подписала "формулу Штайнмайера" на заседании ТКГ в Минске. Подпись под документом поставил представитель Украины Леонид Кучма, сообщает Диалог.UA.
Глава государства отметил, что обсуждался вопрос о следующем этапе освобождения пленных украинцев, кроме того стороны пришли к договоренностям о начале разведения войск в Петровском и Золотом, жителей которых он гарантирует безопасность. Гарант добавил, что последние преграды к саммиту в нормандском формате исчезли, после чего прокомментировал подписание "формулы Штайнмайера". Назвав документ "страшилкой", Зеленский подчеркнул, что Донбасс получит особый статус после того, как там пройдут демократические выборы по стандартам ОБСЕ. Закон об особом статусе Донбасса, по словам президента, будет действовать до 30 декабря, после чего новым парламентом будет разработан новый закон. Зеленский заверил, что капитуляции не будет. Глава Украины добавил, что дата выборов еще не назначена, однако обсуждается только дата проведения встречи нормандской четверки.
Отметим, что новости о подписании "формулы Штайнмайера" в рамках Минских переговоров украинской стороной появились в российских СМИ.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, Минск, переговоры, подпись, статус, ОБСЕ, Кучма, Зеленский
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