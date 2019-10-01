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Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость

01.10.2019 19:16
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Российское гражданство для украинцев: в Кремле пошли на новую хитрость

Российские власти рассматривают возможность позволять иностранцам при приеме в гражданство РФ не отказываться от их прежнего гражданства, передает replyua.net. Отмечается, что в дальнейшем всем, кто желает стать российским гражданином, не нужно будет отказываться от иного гражданства. Власти считают, что такая мера сможет повысить привлекательность российского паспорта.

«В перспективе реализация мер миграционной политики позволит исключить обязательное требование отказываться от гражданства для иностранных граждан, которые принимают гражданство Российской Федерации», — отмечается на сайте Госдумы.

По информации издания, отказ не понадобится, если это соответствует международному договору России или если это невозможно в силу причин, не зависящих от человека. Кроме того, отказ необязателен при получении гражданства РФ в упрощенном порядке, который предусмотрен, например, для тех граждан иностранных государств, у которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство и живет в России.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, гражданство
 
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