- «Украина рискует заплатить капитуляцией»: Порошенко сделал важное заявление13:30
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- Правый сектор стягивает силы под Раду, «победа будет местью»: кадры мятежа12:58
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро12:20
- Удача в октябре 2019-го: советы для всех знаков Зодиака12:00
- Опубликован текст документа, подписанного в Минске11:45
- Настоящее бабье лето: синоптики рассказали о чудесной погоде в среду11:30
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине10:12
Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль
Руководство России стремиться добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера" и проведения выборов на оккупированной территории Донбасса до встречи в Нормандском формате.
"Российская Федерация хочет добиться от Украины согласования "формулы Штайнмайера", закрепления условно "приднестровского" варианта решения украинского-российской войны, причем, письменного закрепления еще до встречи. Украина же, в свою очередь, предлагала обсудить сильные и слабые стороны "формулы Штайнмайера", да и вообще определить, что же это такое. Поэтому Россия и откладывает встречу, ведь для нее это - не возможность переговорить и достичь чего-то, а исключительно момент символического закрепления договоренностей, достигнутых накануне. И поэтому, пока мы не достигнем таких договоренностей, встречи не будет", - рассказал "Апострофу" политолог, директор Единого координационного центра "Донбасс" Олег Саакян.
Директор Института мировой политики Евгений Магда также считает, что Россия откладывает встречу в Нормандском формате лишь потому, что хочет провести ее на собственных условиях, т.е. на условиях подписанной "формулы Штайнмайера".
"Над Россией не довлеет фактор времени, ее расходы на оккупированный Донбасс незначительны, влияние санкций не является критическим, поэтому Кремль руководствуется правилом "пока толстый сохнет - худой сдохнет". И худой в этой ситуации является именно Украина", - говорит Магда.
По его мнению, вероятность того, что власти Украины пойдут навстречу требованию провести выборы на Донбассе перед выводом войск есть, и она достаточно высока.
"Но я надеюсь, что украинская власть понимает, что в нынешней общественно-политической ситуации такое решение может стать началом очень серьезного политического кризиса. Еще одна проблема в том, что Украина не использовала визит Зеленского в Нью-Йорк чтобы представить хотя бы очертания "формулы Зеленского". Она на сегодняшний момент прозвучала только в словах Пристайко. Обнародовав "план Зеленского" в последний момент мы рискуем, что эти идеи не будут нормально восприняты и переварены", - отметил Евгений Магда.
Впрочем, эксперты считают, что не стоит видеть в возможности согласования украинской властью "формулы Штайнмайера", Зеленского или какого-то другого варианта проведения выборов на Донбассе "чистой воды предательство".
"Скорее, это было отражением переговорного процесса в стиле современной "трамповской" дипломатии, которая использовалась Украиной. Далеко не все, что звучало в информационном пространстве было направлено на имплементацию, многое было частью переговорного процесса, повышения или понижения ставок. В случае достижения ряда уступок со стороны России, вполне вероятно что украинская власть может пойти на принятие "формулы Штайнмайера". Но особой катастрофы здесь нет. Ведь договоренность по "формуле Штайнмайера" открывает новый, очень затяжной раунд переговоров о том, при каких обстоятельствах она может быть задействована. Поэтому даже в случае согласования "формулы Штайнмайера" избирательный процесс на следующий день не начнется", - убежден Олег Саакян.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, выборы, переговоры, нормандский формат
- Власти "Л/ДНР" сделали Украине неожиданное предложение: боевики готовы начать сразу после "выборов
- Подписание "формулы Штайнмайера" в Минске: Зеленский сделал заявление
- Ставленник Кремля рассказал о минских переговорах со своей колокольни
- На Донбассе будет новое перемирие: Марчук назвал дату
- Янукович призвал к переговорам с террористами Донбасса и пообещал лично организовать встречу Украины и боевиков "ЛНР/ДНР". ВИДЕО
- Два президента говорили о Савченко, безвизовом режиме и донбасском фронте
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»11:00
- Пушилин не собирается отдавать Украине контроль над границей на Донетчине10:12
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»08:30
- Озвучена дата начала разведения сил и средств на Донбассе07:16
- «Граница должна быть наша»: Зеленский назвал главное условие выборов на Донбассе22:06
- В Мариуполе бездомный хотел съесть щенка. ВИДЕО21:13
- Боевики «ДНР» обстреляли беспилотник наблюдателей СММ ОБСЕ19:48
- «Сейчас необходимо узнать численность населения»: «депутат» «народного совета ДНР» — о переписи18:20
- Главари «Л/ДНР» выдвинули Зеленскому требование по «формуле Штайнмайера»13:16
- Трек группы KAZKA возглавил рейтинг российского поисковика13:15
- Правый сектор стягивает силы под Раду, «победа будет местью»: кадры мятежа12:58
- «Залпы, так сильно гатят, что даже Vodafone не работает»: Жители Донецка в панике сообщают о кровавых боях12:38
- Шевченко согласился возглавить «Милан»12:30
- Потери на валютном фронте: гривна не устояла перед долларом и евро12:20
- Удача в октябре 2019-го: советы для всех знаков Зодиака12:00
- Опубликован текст документа, подписанного в Минске11:45
- Настоящее бабье лето: синоптики рассказали о чудесной погоде в среду11:30
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Не открывайте зонтик в помещении: "парасольные" приметы и суеверия22:40
- Как отличить грипп от ОРВИ: врачи дали советы 20:42
- Скандал с "формулой Штайнмайера" по Донбассу: насколько она опасна и чего хочет Кремль17:52
- 6 вещей, которые делает жадная женщина16:30
- 5 простых и домашних способов быстро улучшить зрение15:51
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- «Информация уточняется»: СМИ сообщили об аресте Пушилина
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- В Украине появится военная полиция: что нужно знать