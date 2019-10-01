Тарифы на коммуналку по субсидии взлетят с 1 октября: к чему готовиться украинцам

01.10.2019 13:11

Уже с 1 октября 2019 года ​в Украине всем обладателям права на субсидии должны будут пересчитать скидку с учетом расходов на отопление. Более того, согласно новым нормам и правилам, отныне помощь от государства смогут получить далеко не все желающие.

Размер скидки для всех субсидиантов в Украине будет изменен, начиная с перерасчета от 1 октября 2019-го, когда в сумму будут включены расходы на отопление на холодное время года, пишет Диалог.UA,

Более того, уже вскоре полноценно запустится верификация (проверка), и тогда отдельным семьям не только не дадут денег на коммуналку, но и заберут то, что они ранее получали с нарушениями. Так что ждет украинцев в новом отопительном сезоне. Нормативы сократили С 1 октября украинцы, которые самостоятельно отапливают свои дома и квартиры газом, должны будут либо сжигать меньше, либо платить больше. Кабинет министров еще в мае сократил норматив на расход голубого топлива. Правда, действовать новые правила начнут с середины осени, когда официально начнется отопительный сезон. Итак, если раньше на отопление каждого кубометра площади компенсировали 4,5 кубометра газа, сейчас – 4 куба. И если вместо четырех тратить, например, пять кубометров, субсидия покрывать лишний куб не будет. Для примера, в прошлом отопительном сезоне на дом площадью 100 квадратных метров выделяли 450 кубов газа. Этот объем топлива компенсировала субсидия. В этом же отопительном сезоне на такой же дом максимум выделят 400 кубов. И если потратить 450, то за "лишние" 50 кубометров придется заплатить около 315 грн (сумма может отличаться зависимо от поставщика). К слову, согласно действующему постановлению, в Украине субсидии пересчитывают несколько раз в год – на отопительный и неотопительный сезон. Сейчас украинцы получают "коммунальные скидки" с учетом еще прошлогодних зарплат и пенсий. В октябре размер скидки посчитают с учетом дохода семьи за первые шесть месяцев этого года. Выросли социальные стандарты (пенсии, минимальная зарплата), поэтому и субсидии при перерасчете окажутся ниже. К примеру, семья из трех человек с двумя минимальными зарплатами до перерасчета могла отдавать за коммуналку примерно 780 грн. В этот отопительный сезон такая же семья с двумя уже повышенными минималками сможет платить уже 1203 грн. Некоторые же украинцы вовсе не получат скидку. Так, помощь не положена, если: есть дом площадью от 200 кв. м или квартира от 120 кв. м; машина возрастом до 5 лет; сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн; последнее время не платили ЕСВ и не состояли на учете в Центре занятости. Кстати, в октябре субсидия будет предоставлять практически полностью в монетизированной форме. Это не коснется только тех, у кого уже были долги по коммуналке. Они получат свою помощь в безналичной форме (то есть государство само будет оплачивать за них коммунальные услуги) и только после того они погасят долги. Кому придется вернуть субсидию в бюджет Несмотря на проверки всех, кто просит помощь на оплату коммуналки, среди украинцев до сих пор есть тысячи тех, кто получает субсидию на несколько адресов, или же вовсе в такой помощи не нуждается и прячет свои доходы от государства. Для того, чтобы уменьшить число нарушителей, в уже новом парламенте фактически под новым авторством приняли законопроект, который разработал еще прошлый состав Кабмина. Всех субсидиантов (как и других получателей помощи от государства) верифицируют (проверят) в три этапа. В специальном реестре будет храниться анкета на каждого. Причем закон защищает собранные данные. И если кто-либо ее передаст, например кредитной организации для обработки потенциальных клиентов, или мошенникам – за это придется нести ответственность по закону. Подобные реестры существуют в разных органах власти и сейчас. К примеру, уже создали реестр субсидиантов. Разница в том, что в новой платформе будут данные сразу на всех, кто хочет помощь от государства. Это упростит процедуру проверки. Итак, в реестре будет храниться такая информация о человеке: ФИО, пол, место и дата рождения; паспортные данные и ИНН (если он есть); где зарегистрирован, и где на самом деле проживает; данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д.); где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится. Первый этап проверке будет проводить орган, к которому вы обратитесь за материальной выплатой. Например, управления социальной защиты. Они примут заявление, возьмут все необходимые для выплаты документы, внесут информацию в единую базу и тут же получат данные из нее. Второй этап будет длиться до тех пор, пока вы получаете деньги от государства. Например, если сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн (приобрели машину), эта информация попадет в реестр и вы лишитесь права получать субсидию. Третий этап – проверка тех, кто уже не получает деньги от государства. Например, вы нашли работу и больше не нуждаетесь в выплате по безработице. Этот этап может длиться в течение трех лет после того, как деньги перестали выплачивать. Чиновники, которые нашли нарушение, передают информацию органу, который проводит выплату. Те еще раз перепроверяют информацию и принимают решение о том, что деньги действительно платили незаконно. Тогда нарушитель обязан вернуть все "лишнее" государству. А если откажется – власть может через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи. Служители Фемиды разберутся в ситуации и могут взыскать деньги.