- Герус рассказал когда украинцы смогут экономить на коммунальных услугах10:44
- Работа пунктов пропуска ,КПВВ " Гнутово"10:26
- Кабмин утвердил план приватизации 800 госпредприятий10:01
- 7 октября в Украине похолодает, на западе возможен мокрый снег – синоптик 09:40
- Отопительный сезон: в "Нафтогазе" рассказали о запасах газа09:21
- Рада одобрила идеи, воплощаемые правительством07:41
- В ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли07:19
- Рада ввела единый счет для уплаты налогов и сборов07:00
- У Зеленского признались, что будут писать закон об особом статусе ОРДЛО под диктовку Кремля22:49
- Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет22:00
Украина победила на Донбассе, Путин признал поражение - Гаврилов
Россия ищет повод уйти из Украины "сохранив лицо", поскольку не имеет возможности долго поддерживать войну на Донбассе.
Такое мнение высказал журналистам генерал-майор запаса Вооруженных сил Украины Владимир Гаврилов. По его словам, время в данном конфликте – на стороне Украины, пишет from-ua
"Это все закончится, потому что не в интересах России держать этот конфликт долго. Они не имеют ресурса, имеют нарастающие проблемы внутри страны, которые их вынуждают идти на какие-то варианты "победного выхода из Украины". Они хотят выйти, но так, чтобы своему населению потом сказать – видите, мы достигли цели, мы победители. Сейчас они ищут такой вариант. Время на нашей стороне", – заявил он.
"Если мы проводим реформирование, если мы экономически растем, если мы становимся сильными, у них просто нет вариантов. Они в стагнации будут находиться до тех пор, пока существуют международные санкции, пока они находятся на нашей территории – не только на Донбассе, но и в Крыму. Если мы сделаем реформы, одолеем коррупцию, привлечем инвестиции и люди в Украине будут жить намного лучше, чем в России, это конец любым имперским амбициям РФ. В Москве это очень сильно понимают, главное, чтобы и мы это понимали и делали", – подчеркнул Гаврилов.
По словам генерала, сила Украины заключается в том, чтобы не бояться агрессора.
"Когда у нас нет страха, у них страх возникает. Поэтому надо спокойно воспринимать любые крики России по поводу что они нас "съедят". Это истерика. Они не смогли достичь своих целей в 2014 году. Они не ожидали, что в Украине кроме коррумпированного руководства есть еще гражданское общество. Они никогда не ожидали, что будет такой феномен как волонтеры или какие-то батальоны, что невозможно в российской системе, где отсутствует гражданское общество", – заявил он.
"Мы имеем разнообразие мнений, но у нас острое чувство свободы. И в этом наша сила. Самое главное – мы показали в 2014 году, что мы не боимся умирать, мы готовы умирать. Это самое страшное для России. Они начинают быть смелыми только там, где их боятся. А где им говорят с усмешкой на лице – ну и что, давай, выходи – они не выйдут", – заключил Гаврилов.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, победа
- Поматросили и бросили (Донбасс назад в Украину)
- Что ждет Донбасс?
- Ющенко назвал самое слабое место России: Украине необходимо нанести удар нужно именно туда
- Усиление российской агрессии и военное положение: как это повлияет на экономику Украины
- Донбасский фронт: мы застряли между миром и войной
- В России рассказали о мощном оружии против Украины
- Работа пунктов пропуска ,КПВВ " Гнутово"10:26
- Противник 23 раза обстрелял позиции ВСУ: ранен военный08:20
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв08:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Представители НВФ просят жителей Ясиноватой покинуть улицы, идут обстрелы16:42
- Зеленский готов рискнуть и развести войска на Донбассе по всей линии фронта - Пристайко 15:13
- «В Еленовке запускают по 4−5 машин в полчаса, в Горловке плохое движение»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО14:51
- На праздники "Укрзалізниця" запустит дополнительный поезд Покровск - Харьков13:30
- Штаб ООС выступил с важным заявлением о Станице Луганской 13:05
- Герус рассказал когда украинцы смогут экономить на коммунальных услугах10:44
- Работа пунктов пропуска ,КПВВ " Гнутово"10:26
- Кабмин утвердил план приватизации 800 госпредприятий10:01
- 7 октября в Украине похолодает, на западе возможен мокрый снег – синоптик 09:40
- Отопительный сезон: в "Нафтогазе" рассказали о запасах газа09:21
- Гороскоп Глобы на 5 октября: "Такого дня не было давно, достанется всем" 09:00
- Растения могут «общаться» друг с другом08:41
- Противник 23 раза обстрелял позиции ВСУ: ранен военный08:20
- «Рвануло так, что одни руины остались»: Центр Донецка сокрушил мощный взрыв08:00
- Рада одобрила идеи, воплощаемые правительством07:41
- Растения могут «общаться» друг с другом08:41
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты 14:00
- Врачи выяснили, вредят ли фитнес-батончики фигуре13:20
- Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами11:49
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
- Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах18:48
- Как употреблять алкоголь и избежать похмелья18:26
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?