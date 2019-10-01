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В Украине перестали принимать монеты трех номиналов: до какой даты их можно сдать в банки

01.10.2019 11:49
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В Украине перестали принимать монеты трех номиналов: до какой даты их можно сдать в банки

В Украине с 1 октября станет невозможно рассчитаться монетами номиналами 1, 2 и 5 копеек, они перестанут быть платежными средствами.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает apostrophe.

"Национальный банк Украины начнет изымать из наличного обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек с 01 октября 2019 года. Ими нельзя будет рассчитаться, и они перестанут быть платежным средством", - говорится в сообщении регулятора.
В НБУ отметили, что имеющиеся на руках мелкие монеты можно будет обменять:
в банках Украины до 30 сентября 2020 включительно;
в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль) - до 30 сентября 2022 года.
Если банк отказывается обменивать монеты, гражданам рекомендуют жаловаться в Национальный банк.
В НБУ подчеркнули, что монеты номиналом 10, 25 и 50 копеек останутся в обращении. Изъятые из обращения монеты отправят на переплавку.
При наличных расчетах за товары и услуги, если сумма в чеке кратна 1, 2 или 5 копейкам, применяются правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары до 10 копеек.
При безналичном расчете сумма округляться не будут, вместо этого будет списываться сумма по чеку.



Теги: Украина, Донбасс, НБУ, банк, обмен, монеты
 
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