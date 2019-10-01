- Новый штраф стал "сюрпризом" для водителей Украины: какое правило ввели с 1 октября14:31
- Тарифы на коммуналку по субсидии взлетят с 1 октября: к чему готовиться украинцам13:11
- В Украине перестали принимать монеты трех номиналов: до какой даты их можно сдать в банки11:49
- У Путина сделали неожиданное заявление по встрече лидеров "Нормандской четверки"11:32
- Гончарук объяснил, когда Кабмин запустит работу новой таможни10:52
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году10:09
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака09:32
- Ощадбанк и Visa выпустили кольцо для бесконтактной оплаты08:32
- Глоба: Четырем знакам Зодиака судьба подготовила подарок уже в ближайшие дни07:30
- Новая смертельная игра уже в Украине: родители, присмотритесь к своим детям22:13
Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга могла не только предсказывать судьбы людей и целых государств, но и давать прогнозы по знакам Зодиака на конкретные годы.
Так, российские исследователи наследия прорицательницы назвали три знака Зодиака, которых Ванга предупреждала о проблемах со здоровьем до конца 2019 года, передает from-ua.
Согласно прогнозу ясновидящей, конец года для Близнецов в целом сложится удачно. Любое начинание представителей этого знака Зодиака будет иметь успех, залогом которого станет уверенность в своих силах. Как "обещает" Ванга, Близнецы не только найдут дело по душе, но и окажутся в прибыли. Однако много работая, не стоит забывать о здоровье. Чтобы успешно балансировать между работой и личной жизнью, Близнецам потребуется находить время на отдых. Иначе нагрузки в итоге скажутся орицательно на самочувствии. Для Близнецов самую большую опасность представляют респираторные заболевания, поэтому с приходом зимы им придется укреплять иммунитет.
А вот для Раков окончание года принесет хлопоты, а вместе с ним и существенные проблемы со здоровьем. Тяжелый груз прошлого, перегрузки и частая смена настроения грозят представителям этого знака Зодиака постоянным стрессом, который в итоге может перерасти в затяжную депрессию. Согласно предсказаниям провидицы, опасность в конце 2019 года для Раков таится в мелочах, которым уделяются мало внимания. Именно они перерастают в серьезную проблему, предупреждает провидица.
Нелегкий период предстоит Скорпионам, у которых осенью 2019 года также серьезно обострятся проблемы со здоровьем. Чтобы не упустить момент и не довести организм до критической ситуации, прорицательница советовала заранее пройти профилактическое обследование, чтобы исключить последующие осложнения. Скорпионам нужно четко понимать, что их здоровье целиком зависит от них самих. Для этого не стоит растрачивать свои силы в погоне за достижением сразу нескольких целей. Сначала нужно восстановить и укрепить свой организм, а потом уже двигаться дальше.
Теги: Украина, Донбасс, здоровье, Болгария, прогноз, Ванга, предсказание, знаки Зодиака, проблемы
- Наследница Ванги Каедэ Убер дала страшный прогноз России и рассказала, что ждет Украину
- Ванга, Нострадамус и Мессинг: пророки были правы - мрачные предсказания для Украины уже сбываются
- Гороскоп на сегодня: Скорпионов ждет успех в работе, а Рыбы получат приятное известие
- Ни топлива, ни света, несчастья навалятся отовсюду: Ванга предрекла 2019 году нечеловеческие мучения
- Рак-Янукович пятится... в светлое будущее
- Прогнозы знаменитых провидцев: что нас ждет в 2009 году
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
- «Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой12:08
- В «ДНР» увеличили комендантский час11:10
- Оккупанты РФ пошли в атаку по всему Донбассу, обстреливая позиции ВСУ из артиллерии и зениток10:31
- Обстановка на пунктах пропуска в Донбассе: Больше машин на КПВВ «Новотроицкое»09:48
- На блокпосту боевиков «ДНР» под Горловкой ранен мирный житель09:11
- Новый штраф стал "сюрпризом" для водителей Украины: какое правило ввели с 1 октября14:31
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Жители ОРДЛО, получившие паспорта РФ, обязаны получить российские водительские права14:10
- Готов ли Зеленский "вернуть" Славянск под флаг "ДНР" - блогер13:49
- Vodafone запускает сверхдешевый тариф13:45
- «Это уже их территория»: член НВФ рассказал, как ВСУ занимают новые позиции13:28
- Тарифы на коммуналку по субсидии взлетят с 1 октября: к чему готовиться украинцам13:11
- В Мариуполе владельцы электромобилей смогут заряжать свой транспорт на новой заправке12:52
- В Донецке «власти ДНР» проверяют ювелирные мастерские12:30
- «Отвечаем в 5 раз сильнее»: бойцы ВСУ рассказали, как реагируют на провокации НВФ под Горловкой12:08
- Рейтинг небрежных знаков Зодиака, с которыми сложно уживаться остальным14:28
- Названы лучшие домашние средства от простуды22:35
- Врачи сообщили, какие ягоды нельзя замораживать20:40
- Астролог: "Запомните самые опасные и благоприятные даты октября – готовьтесь к очень бурному месяцу"20:05
- Врачи назвали главного «борца» с вирусами18:15
- Растения, способные очистить воздух в помещении10:00
- Медики подсказали, как проснуться отдохнувшим08:01
- Утренние привычки, способные навредить здоровью07:12
- Сколько стоит лечение простуды18:34
- Как инициалы влияют на судьбу человека15:57
- Назван самый богатый знак Зодиака
- Астрологи назвали три знака, для которых судьба приготовила много испытаний
- Как в фильме ужасов: сеть взбудоражило фото известного стадиона в Донецке
- Озвучен финансовый гороскоп на неделю с 30 сентября по 6 октября 2019 года
- Пушилин арестован: В Кремле началась новая война за контроль над "Л/ДНР" - СМИ
- Неудобная правда о взрыве в Донецке на алюминиевом заводе
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- На Донбассе ликвидирован известный боевик Моня: фото нового "груза 200" облетели соцсети
- Путин не просто так летит к Макрону: идет подготовка к большой сделке по Донбассу