Источник: Генпрокуратура Украины готовит подозрение Петру Порошенко

02.10.2019 17:20

Генеральная прокуратура готовит пятому президенту Украины Петру Порошенко подозрение о злоупотреблении властью. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина», ссылаясь на источник в Генпрокуратуре.

Источник не сообщил подробностей, отметив только, что готовящийся документ касается злоупотребления властью.

«Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов», — рассказал он.

Как известно, для привлечения к ответственности народных депутатов необходимо одобрение парламента Украины и внесение соответствующего представления генпрокурора в Верховную Раду.

Источник: https://donpress.com