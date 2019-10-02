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Меркель объяснила, где состоится нормандская встреча

02.10.2019 21:30
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Меркель объяснила, где состоится нормандская встреча

Встреча лидеров стран нормандского формата будет проходить в Париже. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

Канцлер отметила:

«Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж».

По словам Меркель, она назвала прогрессом согласование формулы Штайнмайера, но уточнила, что говорить о возможном снятии санкций с России рано:

«Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Париж, Меркель, нормандская четверка
 
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