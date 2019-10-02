Мурашки по коже: украинцев ошарашили вестью о Яценюке

02.10.2019 16:48

В украинских СМИ появилась информация о возможном громком назначении Арсения Яценюка в новом Кабмине

Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк может занять пост первого вице-премьера. Об этом пишет Рoliteka со ссылкой на информацию отечественных СМИ. Такие слухи массово «поползли» практически везде — украинские СМИ раструбили новость, но, как оказалось, раньше времени. Об этом – чуть позже.

Среди же вероятных причин назначения Арсения Яценюка на должность называют необходимость возобновления переговоров с МВФ — кандидатура Яценюка якобы подходит как нельзя кстати, потому как о возобновлении сотрудничества именно он и может договориться, учитывая большие связи экс-премьера на Западе.

«Мурашки по коже от того, что он может вернуться в большую политику», «Это просто смешно», «Тогда Порошенко и Януковича можно будет назначить советниками», — взорвались соцсети комментариями.

Однако вскоре появилось опровержение по возможному назначению. Пресс-секретарь Арсения Яценюка официально опровергла данные о его назначении вице-премьером в новом Кабмине.

Источник: https://politeka.net