Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса

02.10.2019 19:30

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен «определиться, как будет развивать отношения с Донбассом». Об этом он заявил на сессии Российской энергетической недели.

Российский лидер назвал полученную власть в Украине «тяжелым наследием» для Зеленского:

«Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом».

Он уточнил, что в Украине, якобы, перестали существовать многие отрасли промышленности:

«Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства».

Источник: https://donpress.com