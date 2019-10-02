Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса

02.10.2019 19:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Путин объяснил, какие шаги Зеленский должен сделать в отношении Донбасса

Президент России Владимир Путин считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен «определиться, как будет развивать отношения с Донбассом». Об этом он заявил на сессии Российской энергетической недели.

Российский лидер назвал полученную власть в Украине «тяжелым наследием» для Зеленского:

«Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопросом с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом».

Он уточнил, что в Украине, якобы, перестали существовать многие отрасли промышленности:

«Когда Украина находилась вместе с Россией в составе Советского Союза, была высокотехнологичной промышленной республикой. Она утратила статус промышленно развитого государства».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Путин, конфликт, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх