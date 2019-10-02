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Транзит газа: Путин заявил о готовности подписать контракт по нормам ЕС
Путин подтвердил намерение подписать газовый контракт по нормам Евросоюза.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова подписать новый контракт на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам. Об этом Путин сообщил во время своего выступления на «Энергетической недели» в России, передают российские СМИ, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Как заявил Путин, РФ готова продлить контракт о транзите газа через Украину в ЕС на год, если не удастся заключить новое соглашение. По его словам, Москва готова подписать контракт с Киевом по газу на основе европейского законодательства, в том случае, если «Нафтогаз» завершит имплементацию европейских правил в Украине, в частности, проведет анбандлинг (отделит ГТС Украины в отдельную компанию).
Напомним, ранее на трехсторонних переговорах по транзиту газа в Брюсселе, министр энергетики РФ Александр Новак выступил с подобным предложением. Он заявил, что Россия готова забронировать украинские мощности для транспортировки газа.
Теги: Донбасс, Путин, контракт, газ, транзит
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