«Украина рискует заплатить капитуляцией»: Порошенко сделал важное заявление

02.10.2019 13:30

Позиция России заключается в том, чтобы сделать из ОРДЛО аналог Приднестровья, чтобы он был якорем для блокировки евроинтеграционных и евроантлантической стремлений Украины. Об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

На своей странице в соцсети он разместил обращение в котором уточнил:

«Мы отвергли любые попытки Путина и Лаврова использовать эту позицию еще в 2016 году и создали дорожную карту имплементации Минских соглашений, где четко определена последовательность действий по имплементации Минска. Сначала — вывод российских оккупационных войск и разоружения незаконных вооруженных формирований, перекрытия неконтролируемой участка Украина-российской границы, вывода тяжелой техники и артиллерии, возобновление работы украинских СМИ, украинских политических партий для полноценного участия кандидатов в избирательном процессе и только после этого — переход к политическому процессу».

По словам Порошенко, принципиальным является и участие миротворцев, и принятие комплексного согласования документа дорожной карты. Также, он уточнил:

«Обращаю ваше внимание: власти ничего не предложили, кроме факта встречи. И за эту встречу Украина рискует заплатить капитуляцией. Вторая тревожная тенденция — разрушение мировой коалиции в поддержку Украины. 5 лет весь мир поддерживал украинскую позицию. После недавних событий мы видим, что коалиция гораздо четче слышит голос России. И нам это надо исправлять».

Источник: https://donpress.com