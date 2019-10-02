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Украинцев опять урезали в правах: Рада приняла новый закон

02.10.2019 20:16
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Украинцев опять урезали в правах: Рада приняла новый закон

Верховная Рада ограничила право граждан пересматривать судебные дела в Большой палате Верховного Суда.

За принятие законопроекта №1026 в целом проголосовал 271 депутат при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Законопроект, поданный Президентом Владимиром Зеленским, вводит ограничения для подачи жалоб в Большую палату Верховного Суда.

Так, истцу будет запрещено подавать жалобу в палату, если при рассмотрении дела в судах первой или апелляционной инстанций он не заявлял о нарушении правил предметной или субъектной юрисдикции, а также если он не обосновал это нарушение наличием судебных решений Верховного Суда в составе коллегии судей другого кассационного суда по делу с подобным основанием и предметом иска в подобных правоотношениях.

Также нельзя будет подавать жалобу, если ранее Большая палата Верховного Суда выносила свое заключение по вопросу предметной или субъектной юрисдикции спора в подобных правоотношениях.

Как сообщалось ранее, Верховный Суд призывал Раду не принимать судебную реформу Зеленского до получения выводов "Венецианской комиссии".

Также Верховный суд оставил лося в Красной книге Украины.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, права, Верховная Рада
 
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