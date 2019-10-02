- У Зеленского признались, что будут писать закон об особом статусе ОРДЛО под диктовку Кремля22:49
- Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет22:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте21:00
- Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз20:39
- У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ20:17
- В Правительстве приступили к внедрению цифровых водительских прав20:03
- Международный валютный фонд уничтожит Украину через партию Зеленского - Кузьмин19:39
- В Украине на выходных существенно похолодает19:20
- Врач киевского института им. Шалимова, обиравший своих пациентов, пойман на крупной взятке 18:40
В платежках за коммуналку перестанут учитывать субсидии: нововведение
Субсидии с 1 октября в платежках за коммунальные услуги больше учитываться не будут. Правительство планирует выплачивать компенсации в дальнейшем "живыми деньгами".
Согласно новым правилам, деньги, которые украинцам удастся сэкономить, можно будет потратить по своему желанию, передает Соцпортал.
Субсидию получить можно на карту Ощадбанка или наличными по заявлению льготника.
Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать до 15 октября заявление в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения вместе банковскими реквизитами или номером почтового отделения. Выплачивать компенсации начнут после начала отопительного сезона.
Узнать, будете ли вы получать льготу, можно, обратившись в управление труда и соцзащиты райадминистраций со следующими документами:
- паспорта льготника и членов его семьи;
- свидетельство о рождении детей до 14 лет;
- регистрационный номер налогоплательщика льготника и членов его семьи;
- документ, подтверждающий право на льготу;
- квитанции по оплате ЖКХ за последний месяц;
- информация о мобильном телефоне льготника.
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги, платежи
- Монетизация субсидий: денег украинцы не увидят
- Жителям Донбасса не нужны субсидии?
- Тарифы на коммуналку по субсидии взлетят с 1 октября: к чему готовиться украинцам
- Гройсман развеял главный миф о субсидиях на «коммуналку»
- Почти 25 тысяч дончан оформили субсидию на оплату услуг водоканала
- В Мариуполе проводят перерасчет за неоказанные услуги ЖКХ и приостанавливают выплату субсидий
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Пересечение КПВВ в выходной день: будет ли пенсионер зарегистрирован в базе пограничников?19:00
- Представители НВФ просят жителей Ясиноватой покинуть улицы, идут обстрелы16:42
- Зеленский готов рискнуть и развести войска на Донбассе по всей линии фронта - Пристайко 15:13
- «В Еленовке запускают по 4−5 машин в полчаса, в Горловке плохое движение»: соцсети о ситуации на КПП ОРДО14:51
- На праздники "Укрзалізниця" запустит дополнительный поезд Покровск - Харьков13:30
- Штаб ООС выступил с важным заявлением о Станице Луганской 13:05
- Выборы на Донбассе: Пристайко рассказал о «плане Б»12:30
- В ОРДО несколько населенных пунктов обесточены из-за обстрела07:20
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности21:34
- У Зеленского признались, что будут писать закон об особом статусе ОРДЛО под диктовку Кремля22:49
- В Чили произошло мощное землетрясение22:17
- Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет22:00
- Пенсионеров "ДНР" ждет удар: боевики напугали жителей "республики" громким решением 21:42
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Я подписал, прочитал и ох@ел - Дубинский рассказал, как голосуют его коллеги в парламенте21:00
- Штрафы за отказ во льготном проезде в Украине выросли в несколько раз20:39
- У Зеленского объяснили, почему придется согласовывать решение об особом статусе Донбасса с РФ20:17
- В Правительстве приступили к внедрению цифровых водительских прав20:03
- Международный валютный фонд уничтожит Украину через партию Зеленского - Кузьмин19:39
- Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты21:21
- Раскрыты характеристики нового iPhone SE17:04
- Стало известно, какими недугами реже болеют оптимисты 14:00
- Врачи выяснили, вредят ли фитнес-батончики фигуре13:20
- Продукты, которые нельзя употреблять с лекарствами11:49
- Назван продукт, избавляющий от головной боли и бессонницы22:27
- Ученый сделал сенсационное заявление о лекарствах18:48
- Как употреблять алкоголь и избежать похмелья18:26
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Есть всего два варианта: у Зеленского ошарашили планами по Донбассу, первые подробности
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»
- Подписание «формулы Штайнмайера»: всплыли роковые последствия, «открывает дверь к…»