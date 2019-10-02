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В Раде назревает бунт против капитуляции на Донбассе - Зеленскому выдвинули требование
Значительная группа украинских политиков стала в оппозицию к президенту Владимиру Зеленскому и устроила настоящий бунт против капитуляции на Донбассе. Информационные агентства сообщают, что сразу фракции Рады потребовали объяснений в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".
Более того, на сессии Львовского областного совета депутаты приняли заявление о недопущении капитуляции Украины. Партии "Голос", "Европейская солидарность" и Батькивщина требуют от президента Владимира Зеленского объяснить свою позицию относительно деоккупации и реинтеграции Донбасса.
Об этом в среду, 2 октября, заявил глава фракции "Голос" Сергей Рахманин на заседании Парламента, передает Диалог.UA. "Я выступаю от имени трех фракций: "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина". Во время перерыва мы согласовывали общее предложение президенту Украины лично донести депутатскому корпусу и общественности свою позицию относительно дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей", - сказал Рахманин. Нардепы также зовут в Раду министра иностранных дел Вадима Пристайко и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака для отчета о ситуации на Донбассе. "Мы требуем сегодня в 16:00 прийти в Верховную Раду министру иностранных дел Пристайко и главе Генерального штаба Хомчаку, чтобы они озвучили позицию относительно конкретных действий, которые происходят на Востоке Украины", - сказал Рахманин.
Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что передаст соответствующее приглашение. "У всех есть рабочие планы, но мы передадим это предложение", - сказал он.
В то же время на сессии Львовского областного совета депутаты приняли заявление о недопущении капитуляции после подписания так называемой "формулы Штайнмайера". За заявление проголосовали единогласно 66 присутствующих депутатов, сообщает "Радио Свобода". В заявлении говорится, что "формула Штайнмайера" является нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне.
По мнению депутатов Львовского облсовета, на оккупированных территориях Донбасса окончательно закрепится присутствие представителей оккупационных администраций во власти на национальном уровне.
Львовские депутаты призвали все патриотические силы, представленные в Парламенте, заблокировать новую редакцию закона Украины об особом статусе Донбасса и узаконить проведение местных выборов на временно оккупированных территориях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Львовские депутаты готовы провести выездное заседание под стенами Верховной Рады и предлагают руководителям государства и ведущим политическим силам организовать национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии и судьбы временно оккупированных территорий.
Также Львовский облсовет принял заявление о недопущении отвода сил и средств ВСУ с Донбасса.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, требование, бунт, Верховная Рада, Зеленский
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