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Зеленский и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире

02.10.2019 18:00
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Зеленский и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире

3 и 4 октября в Житомире состоится II Форум регионов Украины и Беларуси. Форум посетят лидеры обеих стран.

Цель форума – представить экономический потенциал различных регионов стран и развить сотрудничество между ними.

На событии будет подписан договор о международном сотрудничестве, а также показаны образцы различной техники.

I Форум состоялся в Гомеле в 2018 году.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, Житомир, встреча, Лукашенко, Зеленский
 
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