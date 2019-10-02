Зеленский и Лукашенко встретятся на Форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире

02.10.2019 18:00

3 и 4 октября в Житомире состоится II Форум регионов Украины и Беларуси. Форум посетят лидеры обеих стран.

Цель форума – представить экономический потенциал различных регионов стран и развить сотрудничество между ними.

На событии будет подписан договор о международном сотрудничестве, а также показаны образцы различной техники.

I Форум состоялся в Гомеле в 2018 году.

Источник: http://kr24.com.ua