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Кабмин: Полиция не будет штрафовать владельцев евроблях
03.10.2019 15:20
Кабмин принял решение не штрафовать владельцев евроблях, пока ситуация не будет разрешена корректно.
«Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока мы не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не вызывать каких-либо лишних конфликтов»,
— сказал он.
Пока правительство пытается найти выход из ситуации, применение штрафов отложат до 1 января 2020 года.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, полиция, штраф, Кабмин, автомобиль, номерные знаки
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