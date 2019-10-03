Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Кабмин: Полиция не будет штрафовать владельцев евроблях

03.10.2019 15:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Кабмин: Полиция не будет штрафовать владельцев евроблях

Кабмин принял решение не штрафовать владельцев евроблях, пока ситуация не будет разрешена корректно.

«Мы сегодня приняли решение, что до момента, пока мы не найдем адекватного решения, как выйти из этой ситуации, даем распоряжение органам полиции не применять к ним штрафные санкции, чтобы не вызывать каких-либо лишних конфликтов»,

 — сказал он.

Пока правительство пытается найти выход из ситуации, применение штрафов отложат до 1 января 2020 года.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, полиция, штраф, Кабмин, автомобиль, номерные знаки
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх