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Каким будет курс доллара в октябре: свежий прогноз
Несмотря на то, что в сентябре гривня укрепилась к доллару США на 3,1%, на безналичном рынке (в среднем до 24,38 грн) и на 4% на наличном рынке (до 24,28 грн), с приходом октября курс доллара рванул вверх.
Впрочем, как сообщили сайту "Сегодня" аналитики Forex Club, не все факторы, поддерживающие гривню, остались в прошлом, передает УНИАН.
"Поддержит гривню высокое предложение иностранной валюты, связанное с притоком иностранных портфельных инвестиций и денежных переводов украинцев из-за рубежа", – прогнозируют эксперты.
По их подсчетам, курс доллара в октябре будет колебаться в диапазоне 24-25 грн, евро – 25,5-27,5 грн. Правда, есть риск более существенного ослабления гривни.
"Если нерезиденты начнут придерживать продажу иностранной валюты, дисбаланс рынка приведет к возвращению курса гривни в диапазон 25-26 грн за доллар", – отмечают аналитики.
Они напоминают, что в сентябре портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) нерезидентов пополнился на 10,5 млрд грн и достиг рекордной отметки – 95 млрд грн. Однако прирост оказался самым низким за последние четыре месяца, что говорит о снижении активности инвесторов и возможной смене тенденции.
Кроме того, опасения на валютном рынке вызывают длительные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе.
"Высокая доходность по украинским внутренними долговыми бумагами 16% и еврооблигациям в 7%, наряду с укреплением гривни делает такие инвестиции привлекательными для нерезидентов по сравнению, например, с доходностью в 2% по десятилетним облигациям в США. Но отложенное сотрудничество с МВФ начинает сдерживать инвесторов. И это, скорее психологический фактор, а не наличие сильных рисков для рынка", – отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.
А вот усиливают позиции гривны положительные ожидания:
- деэскалации на Донбассе;
- открытия рынка земли;
- большой приватизации;
- эффективной антикоррупционной политики.
По словам эксперта, эти ожидания подтверждает повышение долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов со стороны международных агентств Fitch и Standard & poor's (S&P).
"В то же время, сильная гривня уменьшает доходность экспортеров или делает ее нулевой, что заставляет последних придерживать экспорт в ожидании ослабления национальной валюты или работать "в минус". Это уже несколько месяцев ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности и в перспективе может уменьшить доходную часть бюджета по налогу на прибыль", – предупреждают специалисты.
По их мнению, даже небольшая пауза в поступлении валюты в страну может развернуть курс гривни, поскольку внешнеторговый баланс остается отрицательным и экспортеры, уставшие от курсовых ралли, сдерживать продажу валюты.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, прогноз, октябрь, курс валют
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