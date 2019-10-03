Каким будет курс доллара в октябре: свежий прогноз

03.10.2019 13:46

Несмотря на то, что в сентябре гривня укрепилась к доллару США на 3,1%, на безналичном рынке (в среднем до 24,38 грн) и на 4% на наличном рынке (до 24,28 грн), с приходом октября курс доллара рванул вверх.

Впрочем, как сообщили сайту "Сегодня" аналитики Forex Club, не все факторы, поддерживающие гривню, остались в прошлом, передает УНИАН.

"Поддержит гривню высокое предложение иностранной валюты, связанное с притоком иностранных портфельных инвестиций и денежных переводов украинцев из-за рубежа", – прогнозируют эксперты.

По их подсчетам, курс доллара в октябре будет колебаться в диапазоне 24-25 грн, евро – 25,5-27,5 грн. Правда, есть риск более существенного ослабления гривни.

"Если нерезиденты начнут придерживать продажу иностранной валюты, дисбаланс рынка приведет к возвращению курса гривни в диапазон 25-26 грн за доллар", – отмечают аналитики.

Они напоминают, что в сентябре портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) нерезидентов пополнился на 10,5 млрд грн и достиг рекордной отметки – 95 млрд грн. Однако прирост оказался самым низким за последние четыре месяца, что говорит о снижении активности инвесторов и возможной смене тенденции.

Кроме того, опасения на валютном рынке вызывают длительные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе.

"Высокая доходность по украинским внутренними долговыми бумагами 16% и еврооблигациям в 7%, наряду с укреплением гривни делает такие инвестиции привлекательными для нерезидентов по сравнению, например, с доходностью в 2% по десятилетним облигациям в США. Но отложенное сотрудничество с МВФ начинает сдерживать инвесторов. И это, скорее психологический фактор, а не наличие сильных рисков для рынка", – отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

А вот усиливают позиции гривны положительные ожидания:

- деэскалации на Донбассе;

- открытия рынка земли;

- большой приватизации;

- эффективной антикоррупционной политики.

По словам эксперта, эти ожидания подтверждает повышение долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов со стороны международных агентств Fitch и Standard & poor's (S&P).

"В то же время, сильная гривня уменьшает доходность экспортеров или делает ее нулевой, что заставляет последних придерживать экспорт в ожидании ослабления национальной валюты или работать "в минус". Это уже несколько месяцев ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности и в перспективе может уменьшить доходную часть бюджета по налогу на прибыль", – предупреждают специалисты.

По их мнению, даже небольшая пауза в поступлении валюты в страну может развернуть курс гривни, поскольку внешнеторговый баланс остается отрицательным и экспортеры, уставшие от курсовых ралли, сдерживать продажу валюты.

Источник: https://from-ua.com