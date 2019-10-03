Катастрофа Боинга на Донбассе: власти Нидерландов внезапно выступили против Украины

03.10.2019 08:00

​Палата представителей парламента Голландии заявляет о необходимости начать расследование о роли официального Киева в катастрофе Боинга малайзийских авиалиний в 2014 году на Донбассе.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление голландских информационных агентств. Сразу 8 фракций местного парламента сегодня выступили с поддержкой инициативы.

Депутаты хотят узнать, по какой причине Киев не закрыл воздушное пространство над частью страны в момент, когда там вспыхнул вооруженный конфликт, передает Диалог.UA.

Примечательно, что министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок выразил мнение, что "законных оснований" для расследования нет. По его словам, сложность заключается в том, что для этого потребуется "сотрудничество не только со стороны Украины, но и со стороны России".

Журналисты напоминают, что ранее голландское правительство не посчитало необходимым начать расследование о роли Киева, пытаясь сохранить хорошие отношения между государствами.



Источник: www.dialog.ua