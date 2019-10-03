- Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все12:00
- Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день11:44
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Британия и Франция отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера»11:12
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- Трамп скрепя сердце разблокировал военную помощь Украине10:39
- В Кремле требуют закрепить особый статус для Донбасса в Конституции10:20
- Майдан против Зеленского: планы президента рассекретили, «переиграет всех»10:00
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- Похолодает и пройдут дожди: синоптик рассказала, когда погода снова испортится09:30
Майдан против Зеленского: планы президента рассекретили, «переиграет всех»
Президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что главной задачей для него является решение вопроса войны с Российской Федерацией. И он готов идти на риск, теряя собственный рейтинг и репутацию, дабы принять непростые решения.
«В команде Зеленского заявляют, что сознательно идут на шаг по формуле Штайнмайера, понимая риски и возмущение общества. У президента ожидают определенных волнений, колебаний и противостояний», — подчеркнул Дзивидзинский
Он также заметил, что прошлая власть будет всячески подстрекать общество и организовывать акции протеста для саботирования важного законопроекта. Более того, как рассказывает эксперт, если Владимир Зеленский сможет разъяснить и доказать, что риски формулы Штайнмайера и закона минимизируются соответствующими предохранителями, то политики из прошлой власти останутся за бортом этих процессов
«Многие участники следят за этим процессом. Начиная от оппозиции, представителей Порошенко, заканчивая международным сообществом. Закон можно отправить на рассмотрение Венецианской комиссии о соответствии международному праву, Конституции Украины и правовому полю в целом. Создать широкий дискурс экспертов», — резюмировал Дзивидзинский в общении с журналистами.
До этого мы писали, что 1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил президент Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами.
Как пояснил Зеленский, формула предполагает, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.
Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Майдан, Зеленский
- "Опасный сценарий!" Портников посоветовал Зеленскому новый "Майдан"
- Янукович обратился к гражданам Украины: "Я глубоко возмущён"
- Экс-президенты поддержали Евромайдан. Кравчук, Кучма и Ющенко призывают к миру
- Женщина, достойная поэмы: российский журналист посвятил Тимошенко вдохновенные строки
- «Зеленский, выходи!»: новый «Майдан» разгорается на Банковой, слышны крики, кадры бунта
- Шансы Ле Пен стать президентом растут
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Зеленский предложил разработать концепцию переходного правосудия для жителей Донбасса20:30
- Пришло указание: В «ДНР» предпринимателей заставляют поднимать зарплаты19:14
- «У них уже готовы виллы в РФ»: Гиркин обвинил главарей ОРДО в «гнусном предательстве»18:30
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется15:06
- Microsoft представила конкурента AirPods12:16
- Переполох с курсом доллара: что будет до конца года, эксперты выдали все12:00
- Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день11:44
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Британия и Франция отреагировали на подписание «формулы Штайнмайера»11:12
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- Трамп скрепя сердце разблокировал военную помощь Украине10:39
- В Кремле требуют закрепить особый статус для Донбасса в Конституции10:20
- Майдан против Зеленского: планы президента рассекретили, «переиграет всех»10:00
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Медики назвали лучший осенний завтрак07:45
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»
- В аппарате "главы ДНР" опровергли арест Пушилина