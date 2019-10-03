Майдан против Зеленского: планы президента рассекретили, «переиграет всех»

03.10.2019 10:00

Президент Владимир Зеленский не раз заявлял, что главной задачей для него является решение вопроса войны с Российской Федерацией. И он готов идти на риск, теряя собственный рейтинг и репутацию, дабы принять непростые решения.

«В команде Зеленского заявляют, что сознательно идут на шаг по формуле Штайнмайера, понимая риски и возмущение общества. У президента ожидают определенных волнений, колебаний и противостояний», — подчеркнул Дзивидзинский

Он также заметил, что прошлая власть будет всячески подстрекать общество и организовывать акции протеста для саботирования важного законопроекта. Более того, как рассказывает эксперт, если Владимир Зеленский сможет разъяснить и доказать, что риски формулы Штайнмайера и закона минимизируются соответствующими предохранителями, то политики из прошлой власти останутся за бортом этих процессов

«Многие участники следят за этим процессом. Начиная от оппозиции, представителей Порошенко, заканчивая международным сообществом. Закон можно отправить на рассмотрение Венецианской комиссии о соответствии международному праву, Конституции Украины и правовому полю в целом. Создать широкий дискурс экспертов», — резюмировал Дзивидзинский в общении с журналистами.

До этого мы писали, что 1 октября в Минске Украинская сторона ТКГ подписала формулу Штайнмайера и этот факт подтвердил президент Владимир Зеленский. При этом Украина закрепила формулу Штайнмайера не единым документом, а письмами.

Как пояснил Зеленский, формула предполагает, что на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – так называемый закон об особом статусе Донбасса.

Закон заработает, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам.

Источник: https://politeka.net