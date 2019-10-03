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Осенний призыв в ВСУ: в штабе рассказали, кто попадает в зону ООС

03.10.2019 16:42
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Осенний призыв в ВСУ: в штабе рассказали, кто попадает в зону ООС

Призывники и военные, проходящие срочную службу, не привлекаются к выполнению задач в зоне операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом заявили в пресс-службе Оперативного командования "Север", передает Апостроф.

Как отмечается, участвовать в ООС могут лишь те военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку, подписали контракт с ВСУ и высказали желание служить в одной из боевых бригад.

Также по поводу призыва сообщается, что в случае получения повестки, гражданин обязан в любом случае явиться в военкомат для уточнениях данных и прохождения медкомиссии.

"Если повестка не поступила, вам надо явиться в военный комиссариат самостоятельно, в 10-дневный срок со дня объявления призыва (ныне - с 1 по 10 октября 2019). Явка в военкомат не означает автоматической отправки в армию. Вопрос отправки решается индивидуально по каждому призывнику, с учетом предоставленных сведений и заявок от ВСУ, НГУ и других силовых структур Украины", – говорится в сообщении.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, ВСУ, призывники, ООС
 
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