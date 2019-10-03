Отопительный сезон в Украине — назван срок подачи тепла в квартиры

03.10.2019 20:00

Отопительный сезон 2019/2020 в Украине начнется вовремя для всех городов и начнется с 15 октября для жилищного фонда. Об этом сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, сообщает пресс-служба министерства.

«Органы местного самоуправления готовы начать подключение отопления к объектам социальной сферы с 10 октября, а жилого фонда — с 15 октября. Но по факту отопительный сезон начнется тогда, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет ниже +8С. Что касается технической готовности, то, по информации из регионов, готовности жилого и социального фондов составляет почти 100%, а коммунальных предприятий теплоэнергетики — 100%», — сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак.

Министр отметила, что есть определенные проблемы с вхождением в отопительный период в частных предприятиях и тепловиков Донецкой и Луганской областей. Эти проблемы правительство решает совместно с органами местного самоуправления.

Источник: https://donpress.com