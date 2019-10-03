Отстреливался из двух пистолетов: полиция опубликовала ВИДЕО штурма под Киевом

03.10.2019 14:30

В среду, 2 октября, нацполиция обнародовала видеоролик уникальной спецоперации в селе Хотяновка Киевской области.

Известно, что во время спецоперации был застрелен гражданин Грузии, а два спецназовца получили ранения.

Руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что сотрудники корда, которые принимали участие в спецоперации, действовали правомерно.

На видео можно увидеть, как злоумышленник выбегает из контейнера и стреляет из двух пистолетов в сторону правоохранителей. Пробежав несколько метров он падает, осуществляя выстрелы. Продолжается перестрелка, во время которой злоумышленник был убит.

Отметим, что ранее в СМИ поступила информация о том, что в поселке Хотянивка Киевской области работники подразделения КОРД при задержании убили правонарушителя, который начал стрелять в сторону сотрудников полиции.

Как выяснилось, злоумышленник был гражданином Грузии, которого осудили на территории другого государства до 22-х лет лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия.

Источник: https://from-ua.com