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Переход на зимнее время: украинцев удивили решением
В правительстве анонсировали перевод стрелок часов в текущем году на час назад 27 октября. Соответствующий документ был подписан Тарасом Качкой, заместителем министра экономического развития и торговли.
При этом в документе четко сказано о том, что процедура перехода Украины на летнее время и перевод часов каждую весну отменяется, а министерство просит все средства массовой информации ежедневно напоминать украинцам о необходимости "сменить лето на зиму" в октябре.
Будет ли произведена отмена перехода на зимнее время в дальнейшем - пока неизвестно. Многие эксперты давно говорят о том, что перевод стрелок часов на час назад - это больше не эффективно, ни с экономической точки зрения, ни с медицинской. Так, украинцы практически круглосуточно используют электроэнергию, поэтому "один час вперед или назад" существенно не сэкономят потребление. К тому же медики утверждают, что перевод 2 раза в год стрелок часов пагубно влияет на организм человека, вызывая только ненужный стресс, которого и так слишком много.
Поэтому, пока окончательного решения относительно зимнего времени нет, медики рекомендуют тщательно готовиться до перевода стрелок часов заблаговременно. Необходимо за несколько недель постепенно смещать режим отхода ко сну, а также время пробуждения. В этот период не рекомендуется нагружать организм тяжелой пищей, а также употреблять спиртное и перебарщивать с кофеином.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, зима, перевод часов
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