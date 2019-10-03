- Зеленский не будет отчитываться перед Радой о переговорах с Россией17:55
- Порошенко срочно обратился к Зеленскому из-за фатальной ошибки с выборами на Донбассе - видео17:39
- Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих17:15
- Осенний призыв в ВСУ: в штабе рассказали, кто попадает в зону ООС16:42
- В Мариуполе на предприятии Ахметова произошел несчастный случай: есть жертвы16:15
- Зеленский может распустить и Раду 9-го созыва, невзирая на то, что у его политической силы там большинство - мнение16:01
- Гиркин считает, что «формула Штайнмайера» позволит Украине «переиграть» Путина15:40
- Кабмин: Полиция не будет штрафовать владельцев евроблях15:20
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину 15:05
- Трамп «умыл» Украину, скандальная правда выплыла наружу: «не хочу давать деньги такой…»14:45
Под Радой вспыхнул митинг, но не из-за «Штайнмайера». ФОТО
Под зданием Верховной Рады в четверг, 3 октября, проходит акция протеста против продажи земли иностранцам, сообщает 112 Украина.
В митинге принимают участие аграрии, представители общин и другие граждане из всех регионов Украины. Организатор акции - ОО Всеукраинская Аграрная Рада, пишет Корреспондент.
Протестующие держат плакаты с лозунгами "Нет продаже земли", "Не продавай родину", "Нет продаже земли иностранцам".
При этом не все присутствующие на митинге выступают против продажи земли, некоторые аграрии настаивают исключительно против предоставления права иностранцам покупать украинскую землю.
В 15:00 аграрии планируют провести брифинг, где намерены разъяснить свою позицию, а также пообщаться с депутатами Рады. После этого они намерены пойти к зданию правительства, где будут требовать встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, митинг, Верховная Рада
- Как в Донецке праздновали 7 ноября (ФОТО)
- «Стена правды» у ног Ильича
- Две политические партии хотят нарушить закон Украины
- В Донецке объявились националисты и ищут врагов
- Кличко просят оставить в покое главную площадь Донецка
- Жители Лисичанска на митинге в честь освобождения от "русского мира" прогнали попов Московского патриархата (ВИДЕО)
- В Мариуполе на предприятии Ахметова произошел несчастный случай: есть жертвы16:15
- Гиркин считает, что «формула Штайнмайера» позволит Украине «переиграть» Путина15:40
- Завтра в ОРДО начнется ремонт дорог возле КПВВ "Горловка"15:30
- У Зеленского хотят отрезать оккупированный Донбасс стеной - детали плана поразят Украину 15:05
- Главари ОРДО объяснили, по какому паспорту жители ОРДО будут получать «пенсии»11:30
- Оккупанты РФ пошли в наступление на Донбассе после подписания "формулы Штайнмайера" 10:55
- В ОРДО рассказали, сколько времени займет развод сил и средств09:45
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»08:46
- Разведение войск под Петровским и Золотым - Минобороны Украины выступило с заявлением21:03
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой20:48
- Как употреблять алкоголь и избежать похмелья18:26
- Зеленский не будет отчитываться перед Радой о переговорах с Россией17:55
- Порошенко срочно обратился к Зеленскому из-за фатальной ошибки с выборами на Донбассе - видео17:39
- Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих17:15
- Осенний призыв в ВСУ: в штабе рассказали, кто попадает в зону ООС16:42
- В Мариуполе на предприятии Ахметова произошел несчастный случай: есть жертвы16:15
- Зеленский может распустить и Раду 9-го созыва, невзирая на то, что у его политической силы там большинство - мнение16:01
- Гиркин считает, что «формула Штайнмайера» позволит Украине «переиграть» Путина15:40
- Завтра в ОРДО начнется ремонт дорог возле КПВВ "Горловка"15:30
- Кабмин: Полиция не будет штрафовать владельцев евроблях15:20
- Как употреблять алкоголь и избежать похмелья18:26
- От этих продуктов в короткие сроки можно набрать вес08:30
- Как стирать вещи, чтобы уберечься от простуды22:34
- Медики рассказали, чем вреден горячий кофе19:00
- Медики определили, чем опасны суши для здоровья16:30
- Названы продукты, которые нельзя смешивать или подавать в одной тарелке15:41
- Названы продукты, которые лучше не покупать в супермаркетах11:17
- Врачи выяснили, сколько часов в день можно носить наушники10:45
- Не открывайте зонтик в помещении: приметы и суеверия10:32
- Названы продукты для профилактики гриппа и ОРВИ09:00
- Знаки Зодиака, которым Ванга предрекла проблемы со здоровьем в этом году
- Главаря «ДНР» Пушилина взяли под домашний арест: какую судьбу ему готовит Кремль
- «Текстильщик уже захвачен»: В районе Каргила на Донбассе состоялся кровавый бой
- Астрологи сообщили, кто кому подчиняется в зависимости от знака Зодиака
- Глава Донецкой ОГА прогнозирует упрощение правил пересечения КПВВ
- «Я всех поздравляю»: на передовой переполох, ВСУ покинут свои позиции, «началось»
- «Это настоящая "бомба"»: в Донецк приедут гости из «дальнего зарубежья»
- «Пенсионная схема готова»: В Донецке рассказали, что будет с пенсионерами в «ЛДНР»
- «Вы ничего не получите»: главари «ЛДНР» закатили Зеленскому истерику, ситуация накаляется
- У Зеленского ошарашили заявлением о восстановлении Донбасса: «Не хватит»