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Под Радой вспыхнул митинг, но не из-за «Штайнмайера». ФОТО

03.10.2019 14:00
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Под Радой вспыхнул митинг, но не из-за «Штайнмайера». ФОТО

Под зданием Верховной Рады в четверг, 3 октября, проходит акция протеста против продажи земли иностранцам, сообщает 112 Украина.

В митинге принимают участие аграрии, представители общин и другие граждане из всех регионов Украины. Организатор акции - ОО Всеукраинская Аграрная Рада, пишет Корреспондент.

Протестующие держат плакаты с лозунгами "Нет продаже земли", "Не продавай родину", "Нет продаже земли иностранцам".

При этом не все присутствующие на митинге выступают против продажи земли, некоторые аграрии настаивают исключительно против предоставления права иностранцам покупать украинскую землю.

В 15:00 аграрии планируют провести брифинг, где намерены разъяснить свою позицию, а также пообщаться с депутатами Рады. После этого они намерены пойти к зданию правительства, где будут требовать встречи с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, митинг, Верховная Рада
 
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