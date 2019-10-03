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Порошенко срочно обратился к Зеленскому из-за фатальной ошибки с выборами на Донбассе - видео

03.10.2019 17:39
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Порошенко срочно обратился к Зеленскому из-за фатальной ошибки с выборами на Донбассе - видео

Пятый президент Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады отрицательно прокомментировал действия новой команды Владимира Зеленского в отношении реформы децентрализации.

Журналисты встретились в кулуарах Верховной Рады с экс-президентом Петром Порошенко, который был возмущен решением лидера Украины Владимира Зеленского согласиться на "формулу Штайнмайера", передает Диалог.UA.

По его словам, "формула Штайнмайера" писалась в Кремле господином Лавровым и полностью разрушает Минские договоренности. "Минские договоренности носили официальное название "Мирный план президента Порошенко".

Несмотря на то что многие пытались критиковать его, никакой альтернативы за шесть лет никто в мире не предложил",- подчеркнул Петр Порошенко.

Также Порошенко раскритиковал возможный план проведения выборов на временно оккупированных территориях Донбассе "под дулом российских автоматов", где сейчас Кремль массово раздает жителям российские паспорта.

"Не забывайте, что в отличие от 2014-2015 годов, там сейчас уже выданы десятки, а может, и сотни тысяч российских паспортов. И таким образом они (Кремль - ред.) хотят, чтобы оккупированный статус выбирали россияне. Подумайте об этом!" -  добавил Порошенко.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы, Порошенко, Зеленский
 
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