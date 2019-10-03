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Приметы на 3 октября: что нельзя делать в Астафьев день
3 октября православная церковь почитает память великомученика Евстафия Плакиды, его жены Феопистии и детей Агапия и Феописта. Евстафий был выдающимся римским полководцем. Он жил во времена правления императора Траяна (98-117), до крещения носил имя Плакида, пишут Подробности.
Традиции 3 октября
День великомученика Евстафия в народе связывали с ветром, дующим в эту пору со всех сторон. Ветрам народная метеорология придает большое значение. По их направлению и силе судили о погоде на ближайшее время, о характере зимы, о видах на урожай.
Северный ветер на Астафьева – к стуже, южный – к потеплению, западный – к осадкам, восточный – к теплой и солнечной погоде.
По мнению наших предков, ветра, дующие с юга, сулят плодородие.
В этот период начинали работать ветряные мельницы. Крестьяне мололи зерно нового урожая. 3 октября справляли праздник мельников, которые работали на мельницах-ветряках. Мельнику крестьяне носили подношения.
Что нужно делать 3 октября
- Нужно обязательно проветрить всю одежду на улице, подставить ее под солнечные лучи или прокалить на морозе, в зависимости от погоды.
- Дом нужно окурить можжевельником, зверобоем или полынью от нечистых сил.
- Окна и зеркала вымыть раствором со святой водой. Вечером зажгите дома свечу.
- Кроме того, следует прислушаться к своему организму. Если у вас напряжена шея, значит на ней висят лишние обязанности, меняйте профессию или цель в жизни.
- Дискомфорт в спине значит, что вам нужно больше отдыхать, а в ногах – к смене образа жизни на более активный. Если зажаты руки, сделайте что-то, о чем давно мечтали.
Что нельзя делать
- Если вы брали взаймы какую-то кухонную утварь, например сковородку, кастрюлю, тарелку или даже чашку, то пустой ее возвращать нельзя, иначе в вашей посуде тоже будет пусто. То же относится и к сумкам.
- Также в Астафьев день после мытья рук нельзя стряхивать воду, руки нужно вытирать, чтобы не наплодить чертей. Этот запрет связан с давней легендой, когда черт, который упал с неба и остался в одиночестве, попросил войско у Бога. Тогда Бог посоветовал ему опустить руки воду и стряхнуть, у него будет столько чертей, сколько получилось брызг.
- Нельзя, чтобы за вашим столом сидело 13 человек, лучше позовите соседей или еще кого-то. Как и другие поверья, связанные с числом 13, переносит нас к библейскому сюжету тайной вечери, где тринадцатым человеком был Иуда.
- Вообще в этот день совершается много обманов, люди много грешат, а в мир подкидывает иллюзии. Поэтому он энергетически очень тяжелый.
- Также лучше ограничить любовные контакты, чтобы избежать разочарований. Не дарите людям подарков и не принимайте их сами, не выясняйте отношения и не затевайте ссор.
Приметы на 3 октября
- Если погода сырая и туманная, много белой длинной паутины летает, то осень будет благоприятной, а снег выпадет не скоро.
- Шишки на ели низко растут – к ранним морозам, высоко – настоящие холода ударят в конце зимы.
- Южный ветер дует – в следующем году будет отменный урожай озимых.
- Если сухая погода за окном, то зимой будет мало снега.
- Если лист с клена и березы опадает не чисто, то зима ожидается суровая.
Теги: Донбасс, религия, приметы, октябрь, традиции
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