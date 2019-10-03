Протестующие на Майдане выдвинули свои требования к нынешней власти

03.10.2019 12:45

Активисты, вышедшие на Майдан Независимости, выдвинули свои требования к новой власти. В частности, они требуют запретить любые ограничения суверенитета и национального законодательства на отдельных территориях Украины, сообщает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело.



Граждане, собравшиеся на акцию протеста на Майдане Независимости, выдвинули 5 главных требований к нынешней власти. В частности, активисты требуют запретить введение любого правового режима, ограничивающего национальное законодательство и суверенитет Украины на отдельной территории страны. Еще протестующие требуют, чтобы власть не допустила освобождение от ответственности членов НВФ, совершивших тяжкие преступления.



Еще одно требование активистов - запрет избираться в органы украинской власти членам коллаборационистских администраций и боевикам незаконных вооруженных формирований. Также протестующие требуют не допустить передачу под контроль боевиков или иностранных войск любых населенных пунктов, расположенных на украинской территории. Кроме того, власть не должна признавать выборы любого формата, проведенные на территории, не находящейся под административным или военным контролем Украины. Также активисты призывают запретить существование или образование региональных либо негосударственных вооруженных формирований на территории страны. Читайте также: Действия украинского правительства расходятся с его декларациями - мнение.