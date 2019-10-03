Путин выдвинул Зеленскому условие и поразил украинцев заявлением: «Скажу по-секрету»

03.10.2019 07:43

Владимир Путин рассказал о том, каких действий ждет от Владимира Зеленского на посту президента Украины

Как сообщает Politeka, президент РФ прокомментировал ситуацию в Украине в рамках сессии Российской энергетической недели.

Президент страны-агрессора заявил, что Украина утратила статус промышленно развитого государства после развала Советского союза, а перед Зеленским, ставшим президентом страны в состоянии войны, встали сложные задачи.

«Что касается господина Зеленского.. да, перед ним большие вызовы: страна оказалась в очень тяжелом состоянии. Уровень ВВП не просто упал, а рухнул», — заявил Путин.

При этом, по его словам, это падение якобы связано с потерей российского рынка.

Путин также признался, что ждет от Зеленского «решения» ситуации на Донбассе, при этом не уточнив, готов ли он сам отозвать российских военных с территории Украины.

«Это тяжелое наследие, и, конечно, Зеленскому предстоит многое решить, но прежде всего, конечно, нужно решить вопрос с тем, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом», — заявил президент РФ.

Кроме того, Путин ответил на вопрос журналиста о том, возможно ли вмешательство России в предстоящие выборы в США 2020 года.

«По-секрету вам скажу. Да, обязательно будем это делать. Чтобы развеселить вас там как следует», — «пошутил» он.

Ранее мы писали о том, что РФ не намерена даже после того, как официально прекратятся боевые действия, прекращать давление на Украину.

Также, Россия во главе с Владимиром Путиным никогда не откажется проводить антиукраинскую пропаганду, а наоборот, может ее только усилить.

Такое мнение в своей статье озвучил главный редактор сайта Fakty.ua Ярослав Жаренов. По его словам, РФ после последнего выстрела не откажется вести антиукраинскую пропаганду, так как враг очень коварен, а пропаганда эффективна и малозатратна для Кремля. В связи с этим будут диверсии, шпионаж и попытки дестабилизации.

«РФ — циничный и беспринципный враг. Есть цель — вернуть Украину в «русский мир». И к этой цели будут идти. Стоит признать, что мы и сами весьма успешно движемся в том направлении», — утверждает Ярослав Жаренов.

Источник: https://politeka.net