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Шокин заявил, что остановил расследование по делу сына Байдена из-за давления Вашингтона

03.10.2019 13:02
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Бывший украинский генпрокурор Виктор Шокин заявил, что был вынужден остановить расследование по делу компании «Бурисма», членом совета директоров которой был сын Джо Байдена — Хантер, из-за давления со стороны США.

Об этом Шокин сказал личному адвокату Трампа Руди Джулиани.

«Расследование прекратилось из-за страха перед США» , — сказал Шокин.

По словам бывшего генпрокурора, он якобы пытался продолжить расследование, но посол США в Украине 2013−2016 годов Джеффри Пейетт сказал, что расследование надо провести в «белых перчатках».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Вашингтон, расследование, Джо Байден
 
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