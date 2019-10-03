Субсидии для счастливчиков: в Кабмине рассказали, кому достанется льгота

03.10.2019 08:15

Кабинет министров планирует выплачивать финансовую поддержку тем украинским семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг более 15% своих доходов. Об этом говорится в программе действий правительства, текст которой опубликован на сайте Верховной Рады, передает Корреспондент.

"Украинская семья (домохозяйство) не должна платить более 15% своего дохода за коммунальные услуги. Те, кто вынужден будет платить больше, получает поддержку от государства", - говорится в документе.

В правительстве также планируют снизить стоимость энергоресурсов благодаря внедрению конкуренции на энергетических рынках, а также стимулированию собственной добычи энергоресурсов, в частности газа и нефти.

Также Кабмин планирует диверсифицировать поставки энергоресурсов в Украину и создавать запасы энергоресурсов, которых должно хватать минимум на 2 месяца.

Источник: https://from-ua.com