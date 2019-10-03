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Трамп скрепя сердце разблокировал военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 2 октября, что разблокировал военную помощь Украине. Причиной тому стали просьбы американского сенатора-республиканца Роба Портмана и других законодателей, а также призвал Европу усилить поддержку Киева, сообщает Корреспондент со ссылкой на ТАСС.
"Роб Портман позвонил мне и сказал: "Пожалуйста, разблокируйте деньги". Это было единственной причиной. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и остальные законодатели", - отметил американский лидер во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме.
"Я ненавижу, когда [США] являются единственной страной, которая дает деньги", - отметил Трамп, добавив, что европейские страны "должны платить больше в качестве помощи Украине".
Трамп также заявил, что до Зеленского в Украине "была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира".
"Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована", - пояснил президент.
Кроме того, добавил он, Украина "расположена гораздо ближе к странам Европы, чем к США", поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь.
"Она как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена", - сказал Трамп.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации сообщил СМИ, что Соединенные Штаты восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона. Речь идет как минимум о $250 млн по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии соответствующих фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер на встрече с журналистами, еще приблизительно $140 млн будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. При этом на время пересмотра средства будут заморожены.
В контексте этого тефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским вызвал скандал в американских политических кругах и подтолкнул спикера палаты представителей Нэнси Пелоси объявить о начале процедуры импичмента. 25 сентября, Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, помощь, военные, Дональд Трамп
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