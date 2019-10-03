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Условия для выборов на неподконтрольном Донбассе: В Евросоюзе сделали заявление
Евросоюз приветствует одобрение так называемой «формулы Штайнмайера» и еще раз подчеркивает, что местные выборы на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) должны проходить в соответствии с украинским законодательством после установления надлежащих безопасности условий. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном сегодня, 3 октября, во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».
«ЕС приветствует недавнее развитие событий в Трехсторонний контактной группе, в т. ч. касающееся "формулы Штайнмайера" и отвода сил у Золотого и Петровского с 7 октября. Текст "формулы Штайнмайера" был одобрен в "Нормандском формате" и это показывает, что прогресс в урегулировании конфликта возможен, если есть политическая воля со стороны всех сторон. Мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую преданность мирному урегулированию конфликта, что еще раз было продемонстрировано во время встречи в рамках ТКГ в Минске 1 октября», – заявили в Евросоюзе.
В ЕС также сообщили, что с нетерпением ожидают новые встречи в «Нормандской формате, отметив свою неизменную поддержку работы «Нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию реализации Минских договоренностей. «Мы еще раз указываем на то, что местные выборы в отдельных районах на Донбассе должны проводиться в рамках законодательства Украины, после создания надлежащих безопасных условий на местах, согласно соответствующим стандартам ОБСЕ и под мониторингом БДИПЧ, с соблюдением методологии мониторинга выборов БДИПЧ и с обеспечением полного доступа и свободы мониторинга за местными выборами», – отметили в Евросоюзе.
В ЕС также приветствовали строительство обходного пешеходного моста в Станице Луганской и выразили надежду на скорое начало работ по восстановлению основного моста с тем, что они были завершены до начала зимы.
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Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, выборы, Евросоюз, ДНР, ЛНР
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