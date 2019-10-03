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Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих
03.10.2019 17:15
В Одесской области начались ракетные испытания.
Как сообщает ТСН , ради двухдневных учений Украина закрыла для судоходства часть Черного моря.
Напомним, тестирование ракетных комплексов Ольха-М и Нептун будут проходить на полигоне Алибей в Татарбунарском районе Одесской области.
Они запланированы на 3-4 октября.
Туристы, которые отдыхают в бархатный сезон в районе курортной Лебедевки столкнуться с определенными неудобствами. Они не смогут попасть на мысы Калфа и «Ледники».
Кроме того, для посещений будет закрыта и часть прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы.
Все ограничения связанны с безопасностью самих отдыхающих, так как в этих районах возможно падение обломков ракет и беспилотников.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Одесса, испытания, Черное море, взрывы, ракетный комплекс
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