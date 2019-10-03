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Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих

03.10.2019 17:15
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Взрывы под Одессой: Черное море закрывают для отдыхающих

В Одесской области начались ракетные испытания.

Как сообщает ТСН , ради двухдневных учений Украина закрыла для судоходства часть Черного моря.

Напомним, тестирование ракетных комплексов Ольха-М и Нептун будут проходить на полигоне Алибей в Татарбунарском районе Одесской области.

Они запланированы на 3-4 октября.

Туристы, которые отдыхают в бархатный сезон в районе курортной Лебедевки столкнуться с определенными неудобствами. Они не смогут попасть на мысы Калфа и «Ледники».

Кроме того, для посещений будет закрыта и часть прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы.

Все ограничения связанны с безопасностью самих отдыхающих, так как в этих районах возможно падение обломков ракет и беспилотников.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Одесса, испытания, Черное море, взрывы, ракетный комплекс
 
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