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Зеленский может распустить и Раду 9-го созыва, невзирая на то, что у его политической силы там большинство - мнение
Михаил Цимбалюк напомнил в интервью изданию Гордон, что Владимир Зеленский предупредил Раду 9-го созыва - у него уже есть опыт роспуска парламента. При этом нардеп от «Батькивщины» добавил, что глава государства, согласно инсайдерской информации, может распустить и эту Раду, сообщает replyua.net.
Михаил Цимбалюк сообщил, что Владимир Зеленский предупреждал о наличии у него опыта роспуска парламента. Согласно инсайдерской информации, президент вполне может распустить и Раду 9-го созыва, невзирая на наличие монобольшинства у его политической силы. По мнению самого Цимбалюка, такой шаг со стороны президента исключать не стоит. Одна из возможных причин - принятие закона, предусматривающего сокращение количества народных депутатов до 300.
Кроме того, нынешнее большинство в Раде уже начало шататься. Уже было несколько голосований, где для утверждения законопроекта не хватило голосов. Между тем Зеленский хочет, чтобы у него в парламенте было конституционное большинство - 300 голосов сейчас или 200 по новому закону. Поэтому вероятность роспуска рады текущего созыва исключать точно не стоит. Читайте также: Некоторые народные депутаты буквально злорадствуют, глядя на Порошенко - Цимбалюк.
Теги: Донбасс, президент, Верховная Рада, Зеленский
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