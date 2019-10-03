Зеленский может распустить и Раду 9-го созыва, невзирая на то, что у его политической силы там большинство - мнение

03.10.2019 16:01

Михаил Цимбалюк напомнил в интервью изданию Гордон, что Владимир Зеленский предупредил Раду 9-го созыва - у него уже есть опыт роспуска парламента. При этом нардеп от «Батькивщины» добавил, что глава государства, согласно инсайдерской информации, может распустить и эту Раду, сообщает replyua.net.



Михаил Цимбалюк сообщил, что Владимир Зеленский предупреждал о наличии у него опыта роспуска парламента. Согласно инсайдерской информации, президент вполне может распустить и Раду 9-го созыва, невзирая на наличие монобольшинства у его политической силы. По мнению самого Цимбалюка, такой шаг со стороны президента исключать не стоит. Одна из возможных причин - принятие закона, предусматривающего сокращение количества народных депутатов до 300.



Кроме того, нынешнее большинство в Раде уже начало шататься. Уже было несколько голосований, где для утверждения законопроекта не хватило голосов. Между тем Зеленский хочет, чтобы у него в парламенте было конституционное большинство - 300 голосов сейчас или 200 по новому закону. Поэтому вероятность роспуска рады текущего созыва исключать точно не стоит. Читайте также: Некоторые народные депутаты буквально злорадствуют, глядя на Порошенко - Цимбалюк.