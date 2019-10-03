Зеленский не будет отчитываться перед Радой о переговорах с Россией

03.10.2019 17:55

Президент Украины Владимир Зеленский не будет предоставлять отчет о переговорах с Россией на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко.

Так, нардеп отметил:

«Хочу ответить своим коллегам из фракций „Голос“ и „Европейская солидарность“, которые требуют или отчета о ситуации на переговорах с Россией или определения директив для президента Украины как вести эти переговоры. „Отчеты“ президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент».

По словам Яременко, согласно Конституции именно президент «представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины».

Источник: https://donpress.com