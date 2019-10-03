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Зеленский не будет отчитываться перед Радой о переговорах с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский не будет предоставлять отчет о переговорах с Россией на заседании Верховной Рады. Об этом сообщил председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко.
Так, нардеп отметил:
«Хочу ответить своим коллегам из фракций „Голос“ и „Европейская солидарность“, которые требуют или отчета о ситуации на переговорах с Россией или определения директив для президента Украины как вести эти переговоры. „Отчеты“ президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий в Верховную Раду. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент».
По словам Яременко, согласно Конституции именно президент «представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, переговоры, Верховная Рада, Зеленский
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