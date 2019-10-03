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Звонок Трампа Зеленскому: Белый дом скрыл часть разговора от Конгресса - детали заговора
Около двух третьих разговора между Трампом и Зеленским от 25 июля так и не были опубликованы и не попали в Конгресс.
Полный разговор длился около 30 минут, а в расшифровке оказалось лишь 10. Об этом сообщил независимый сенатор Ангус Кинг, передает Диалог.UA. Текст телефонного разговора между Трампом и Зеленским, который опубликовал Белый дом, это укороченная версия.
Кинг утверждает, что переговоры двух лидеров держав длились не меньше чем 30 минут, однако в стенограмме есть лишь 10.
Также он предположил, что президенты могли общаться с переводчиками, однако в документе Белого дома об этом не было ни слова. По его словам, необходимо провести независимое расследование и выяснить, что именно скрыла администрация Трампа. Кинг убежден, что теперь дело за Конгрессом, который должен объективно рассматривать случай, а не в интересах какой-либо стороны.
В Белом доме пока не прокомментировали заявление сенатора. В США вскрылся новый факт о скандальном разговоре Трампа и Зеленского, в СМИ "слили" утечку данных ЦРУ. В действие вступила защита президента и сослалась на Конституцию США.
Государственный секретарь США Майк Помпео признался, что лично присутствовал во время скандального июльского разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он не подтвердил, что разговор длился дольше, чем есть то, что в стенограмме.
В будущем украинская сторона не будет пытаться каким-либо образом повлиять на внутренние дела США. Кроме того, президента уже готовят к официальному визиту в Белый дом для встречи с Дональдом Трампом.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, разговор, Дональд Трамп, Зеленский
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