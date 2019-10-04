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«Этого нельзя делать»: Данилюк предостерегает Украину от разведения войск на Донбассе
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк незадолго до своей отставки посетил зону боевых действий на Донбассе. Как информирует replyua.net со ссылкой на «ВВС News Украина», в результате он заявил, что разведений сил и средств на Востоке нашей страны создаст все условия для провокаций.
Кроме того, Александр Данилюк заявил: «Я ездил на прошлой неделе, кажется, на Восток. И там я посетил три участка, где планируется отвод войск, чтобы поговорить с военными о том, как они оценивают готовность и ситуацию. Очень был откровенный разговор, они мне показали места, чтобы я сам почувствовал, что произойдет, если будет разведение в конкретном месте». Бывший руководитель СНБО также добавил, что во время холодов в Украине разведение войск может быть опасным: «Есть еще другие моменты чисто технические, когда мне показывали, что создаются риски. Другой вопрос – будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте. На самом деле, мы увеличиваем «серую зону», в которой смогут работать и диверсионные группы, и снайперы, и это совершенно не гарантирует ничего и открывает простор для провокаций».
Помимо прочего, Александр Данилюк акцентировал внимание на том, что бойцы Вооруженных сил Украины, несущие службу на передовой категорически не доверяют мирным инициативам власти: «У них на фронте – даже не у людей на Майдане – у военных там должно быть доверие к таким решениям, иначе не поймут. Нельзя на это закрывать глаза, надо это доносить, так как от этих людей зависит это на самом деле».
Теги: Украина, Донбасс, войска
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