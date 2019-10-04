Лукашенко на встрече с Зеленским ошеломил заявлением: Путин остался за бортом

04.10.2019 13:43

Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили будущие договоренности .

Президенты Украины и Беларуси, Владимир Зеленский и Александр Лукашенко, встретились в Житомире на Форуме регионов.

Белорусский глава государства поблагодарил за то, что его пригласили на форум. По словам Лукашенко, он готов к дружеским отношениям с

Украиной, отметив — между странами никогда не будет проблем.

Также президент Беларуси отметил, что знаком с Зеленским заочно. Лукашенко сказал, что убежден — все, о чем страны договорятся — будет исполняться. В свою очередь украинский президент в шутку сообщил, что нужно побольше договариваться, если все договоренности будут исполняться.

К слову, белорусский президент отметил, что оба государства переживают одни и те же проблемы. Как подчеркнул Лукашенко, между странами есть глубокая большая идеология, которая основана на истории и сейчас обоим странам непросто.

Отметим, что сам Александр Лукашенко обычно «заигрывает» с президентом России Владимиром Путиным, но в этот раз глава Кремля остался в стороне. Встреча украинского и белорусского глав государств этому доказательство. В частности, сейчас глава Беларуси договаривается с Украиной, ведя разговоры о дружбе, мире и «братстве».

Источник : https://politeka.