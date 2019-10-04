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Суд в Украине отменил требование к минимальному возрасту для пенсии за выслугу лет
В Украине отменили минимальный возраст для выхода на пенсию за выслугу лет для определенных категорий работников. Соответствующее решение № 2-р/2019 принял Конституционный суд, передает РБК-Украина.
Теперь выйти на пенсию раньше смогут:
- до 50 лет - работники летного и летно-испытательного состава;
- до 55 лет - работники сферы медицины, образования, соцобеспечения и театрально-концертных и других зрелищных коллективов.
Согласно решению КСУ, пенсию по выслуге лет в соответствии со ст. 51 Закона № 1788 смогут получить граждане, работающие на вредных предприятияx и потерявшие трудоспособность из-за условий работы до наступления пенсионного возраста.
В Конституционном суде уточнили, что положения закона № 1788 о повышении на 5 лет возраста выхода на пенсию для женщин, а также увеличение на 5 лет общего и специального стажа работы, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет для отдельных категорий работников - лишают их права на социальную защиту и поэтому не отвечают конституционным принципам прав и свобод человека, и соответственно являются незаконными.
Верховная Рада должна рассмотреть законопроект № 0972 относительно снижения для женщин до 55 лет пенсионного возраста при условии, что рабочий стаж насчитывает 30 лет. При этом некоторые эксперты считают, что такое решение может резко увеличить число пенсионеров и дефицит Пенсионного фонда
Теги: Украина, Донбасс, суд, минимальная пенсия
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