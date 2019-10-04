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Украина получила от ЕС 12 млн евро на реформу госуправления
ЕС 4 октября осуществил перевод более 12 млн евро в бюджет Украины. Этот платеж отвечает достижениям Украины в реформировании госуправления, в частности, из-за введения более конкурентных и прозрачных процедур отбора государственных служащих.
Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине, передает ЭП.
"ЕС продолжает оказывать поддержку реформе государственного управления в Украине путем распространения знаний, лучших практик и выделения существенной финансовой поддержки", - отметил глава Представительства Европейского Союза в Украине посол Матти Маасикас.
Также он добавил: "Реформа государственного управления - одна из ключевых реформ, которую проводит Украина. Совершенствование правительственных процедур и стратегическое планирование является необходимым шагом для модернизации государственной службы, повышения эффективности и прозрачности правительственных услуг, а также их способности реагировать на требования граждан".
Рассчитанная на 5 лет программа бюджетной поддержки с общим бюджетом в 90 млн евро является частью комплексной помощи, которую ЕС оказывает реформе государственного управления. Она включает также техническую помощь правительственным учреждениям (всего 14 млн евро), и общую с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) поддержку Украинской архитектуры реформ (всего 27 млн евро).
Бюджетная поддержка ЕС обусловлена прогрессом, которого достигло правительство Украины, говорят в ЕС.
"Текущий перевод явлется следующего после двух совершенных ранее на общую сумму 25 млн евро. Остальные два запланированных транша в размере 20 млн евро на 2020 и 2021 годы соответственно будут осуществлены в случае, если правительство и в дальнейшем будет демонстрировать серьезную настроенность на реализацию Стратегии реформирования государственной службы на основе эффективного Закона о государственной службе, и выполнения ряда особых условий, среди которых - принятие Закона об общей административной процедуре, который является основным законодательным актом для создания прозрачной и подотчетной системы управления", - говорится в заявлении.
Теги: Украина, Донбасс, реформа
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