Украина сократила добычу газа до минимальной отметки за три года

04.10.2019 16:04

В прошлом месяце в Украине показатель среднесуточной добычи природного газа в Украине в сентябре 2019 года сократилась до минимума за три последние года – 54,6 млн кубометров. Как передает replyua.net, об этом сегодня пишет enkorr сославшись на данные «Укртрансгаза» (УТГ). Так, на протяжение сентября «дочка» «Нафтогаза», компания «Укргаздобыча» за 24 часа добывала 38,9 млн кубов газа. Речь идет о самом низком уровне среднесуточной добычи с июня 2016 года, когда «Укртрансгаз» начал публикацию оперативных данных по добыче.



За сутки добыча газа «Укрнафтой» в сентябре в среднем равнялась 3,2 млн кубов против 3,3 млн кубометров в августе. В то же время, добыча компаний частной формы собственности сохранилась на уровне 12,5 млн кубометров.



В общей сложности, за сентябрь в Украине было добыто 1,636 млрд кубометров газа, то есть, на 5,9% меньше по сравнению с сентябрем 2018 года. При этом за девять месяцев 2019 года добыча газа выросла на 0,2% до 15,5 млрд кубов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Отметим, ранее в «Укргаздобыче» сообщили о рекордной добыче газа за последние 25 лет – за прошлый год было добыто 15,49 млрд кубометров газа.