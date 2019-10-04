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Зеленский в деталях пояснил, на что согласился Киев в Минске
Гарант Конституции украинского государства Владимир Зеленский заявил, что пописанная в столице Республики Беларусь «формула Штайнмайера» говорит только о том, когда и как должен начать работать закон об особом статусе Луганской и Донецкой областей. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, об этом украинский лидер заявил во время своего сегодняшнего видеообращения к украинцам.
В частности, в своем послании к гражданам нашей страны, президент заявил: «А давайте мы с вами попробуем разобраться, что это за вообще формула такая. Давайте поговорим о том, предусматривает ли она, что украинское государство признает аннексию Крымского полуострова и откажется от Донецкой и Луганской областей? Нет. Предусматривает ли она, что выборы на Донбассе состоятся завтра и под дулом пулеметов? Нет».
Говоря далее об этом президент продолжил: «Эта формула говорит только одно – когда должен заработать так называемый закон об особом статусе Донбасса. А именно — после проведения там местных выборов, которые состоятся по Конституции Украины, законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными демократическими стандартами. Вот с чем согласилась Украина в Минске».
Теги: Донбасс, Киев, Минск, Зеленский
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