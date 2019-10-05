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Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев

05.10.2019 15:12
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Проверка страхового стажа перед пенсией: несложная инструкция для украинцев

Отныне украинцы смогут узнать свой страховой стаж для будущей пенсии в режиме онлайн. Для этого достаточно зайти на сайт электронных услуг Пенсионного фонда Украины и найти раздел "Данные из реестра застрахованных лиц", пишет from-ua.
Как отмечается, с помощью портала украинцам легче будет искать необходимую информацию. Вот, что можно узнать в реестре застрахованных лиц ПФУ:
анкетные данные (ФИО, дата рождения, пол, место рождения);
адресные данные (адрес регистрации и адрес фактического места жительства);
данные паспорта (серия, номер, дата выдачи; кем выдан);
данные страхового свидетельства (номер, дата выдачи; кем выдан);
данные электронного пенсионного удостоверения (номер, дата выдачи; кем выдан);
данные о пересечение границы зоны АТО для переселенцев (направление пересечения границы зоны АТО и дата пересечения границы зоны АТО);
Кроме этого, можно получить данные о зарплате - информация предоставляется по годам в разрезе страхователей. За каждый год дополнительно определяется общая сумма заработной платы и общая сумма заработной платы, которая учитывается для исчисления пенсии.
Также можно узнать и данные о страховом стаже лица - данные предоставляются о количестве дней работы, за которые страхователем были уплачены за человека страховые взносы.



Теги: Донбасс, пенсионер, проверка, стаж
 
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