Судно с моряками из Украины ушло на дно, известны их последние слова

05.10.2019 20:09

В СМИ попали последние слова моряков с затонувшего судна Bourbon Rode

С того момента, как в водах Атлантического океана затонул во время шторма буксир Bourbon Rode, прошло уже больше недели. Из 14 членов экипажа буксира, спаслось только трое, среди них двое украинцев. Еще четверых нашли погибшими, а 7 человек пропали без вести, сообщает from-ua.

В сеть попала дословная запись устной речи моряков из офиса компании Bourbon Offshore. В ней капитан судна гражданин Хорватии Дино Мискич сообщил о том, что их буксир угодил в эпицентр урагана, и подал сигнал SOS. Но помощь к тонущему кораблю пришла лишь через сутки.

«Судно тонет, машинное отделение в воде», – такие слова были в стенограмме капитана буксира в 08.45 утра.

Дальше последовала реплика, что судно в настоящее время не имеет средств связи в виде VSAT и FBB. Единственной системой связи была Инмарсат Ц, которая дает огромные задержки в сообщениях, что весьма критично в ситуации, когда решение должно приниматься мгновенно.

«Машинное отделение затоплено», — сообщили с тонущего судна в 09.13.

После этого офис сообщил Дино Мискичу о том, что информация получена.

В момент, когда судно уже полным ходом шло ко дну, вместо того, чтобы отдать приказ о срочной эвакуации экипажа, у капитана корабля затребовали уточнить источник и место затопления. В ответ судно прислало сообщение: «Тонем, вода в машинном. Все живы, но обездвижены. Вся машина затоплена. Вся команда на месте сбора, готова к эвакуации. Невозможно спустить плотики, очень сильный шторм и волна 10 метров и более».

После чего в 10.52 капитан сообщил о том, что откачка воды невозможна, судно тонет. И следующее сообщение от офиса пришло в 11.02: «Подтверди, что аварийный генератор в рабочем состоянии».

Неправильная и непоследовательная работа офиса могла стать причиной гибели моряков. Они выслали судно на помощь в 11.11, а в 11.46 моряки сообщили, что корма буксира уже затоплена.

В 11.54 им пришел ответ из офиса: «Дино, подтверди, что отсек З двигателей задраен/подтверди, что машинное отделение/задраено/уточни точное место источника затопления».

Ровно в 12.00 судно просит офис уточнить точное время прибытия к ним спасательного судна. Еще через 5 минут они сообщили о том, что вода прибывает. В 12.28 опять сообщение: отсеки задраены, но вода прибывает.

В 12.41 офис потребовал подтверждение, что аварийный и вспомогательный генераторы работают. И почти через час, в 13.32, офис попросил капитана Дино Мискича сообщать о ситуации каждые 15 минут. Но это сообщение уже не было доставлено.

В 17.27 офиса компании Bourbon Offshore начали связываться с родственниками погибшего экипажа.

Отметим, что судно затонуло всего за 13 минут. За считанные минуты они лишились двигателей и потеряли ход.