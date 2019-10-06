Главная / Новости / Украина / По Крымскому мосту везут боевые вертолеты: что происходит в оккупированном Крыму
Последние новости раздела
- Глава украинского представительства НАТО Александр Винников озвучил позицию альянса о "формуле Штайнмайера"22:35
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант21:43
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых20:39
- Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье20:15
- "Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом19:51
- «Не опасна ли беременность в таком возрасте»: В сети обсуждают изменившуюся фигуру Порошенко17:52
- Украину ждет "формула Сталина" - Пионтковский озвучил самые худшие опасения16:28
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
По Крымскому мосту везут боевые вертолеты: что происходит в оккупированном Крыму
06.10.2019 12:13
Блогерам и жителям Крыма удалось запечатлеть несколько военных вертолетов, которые стягивают ко Крымскому мосту со стороны Керчи и теперь все пытаются понять, какова цель подобных передвижений.
Фотографиями на своей странице в Твиттер поделилась блогер RoksolanaToday&Крым25%, сообщает Диалог.UA.
"С Керчи тянут. На свой край от моста", - написала пользователь под фото.
В комментариях люди поделились своими мнениями на этот счет. По мнению одних, это невиданные ранее виды вертолетов, части которых уже производятся на острове, другие увидели в этом браконьерство украинской техникой, так как вывозится техника со стороны Керчи и далее на российскую территорию.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Керчь, мост, вертолет, военная техника
Читайте также:
- В России рассказали о новом этапе в строительстве Крымского моста
- Украина введет санкции против россиян, которые строили Крымский мост, - МИД
- Могут наносить удары в глубокий тыл: власти Украины указали на серьезную военную угрозу
- Стало известно, почему мост Путина не поможет оккупантам с туристами в Крыму
- Россия поплатится за Керченский мост перед Украиной
- Корабли ВМС Украины прошли под Крымским мостом
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- "Мы с войны не уйдем, ни одного метра земли не отдадим", - у Яроша обратились к Зеленскому17:30
- Пушилин отправился в Абхазию на «инаугурацию» Хаджимбы17:06
- Ярош грозится вывести свою армию на оставленные ВСУ позиции16:44
- Серед нагороджених міст-лідерів — Маріуполь, - інфо16:07
- "Нацкорпус" привез гумпомощь жителям Золотого15:16
- Российские войска двинули военную технику к Луганскому аэропорту "ситуация накаляется"15:02
- Глава украинского представительства НАТО Александр Винников озвучил позицию альянса о "формуле Штайнмайера"22:35
- На конкурс трактористов в ОРДО подали заявки три команды с подконтрольной Украине территории22:09
- Зеленский испугался и на Донбассе перешел к тактике Порошенко: теперь Украину устроит только один вариант21:43
- Генерал: Разводя войска, ВСУ зайдут на Донбасс21:14
- Елена Зеленская намерена улучшить питание в школьных столовых20:39
- Должно было погибнуть много людей: выяснились подробности теракта, который готовили в Запорожье20:15
- "Украина в большой опасности", - Арестович экстренно обратился к Верховной Раде с призывом19:51
- В "Л-ДНР" зганяють в бойовики місцевих "комунальників"19:19
- Цены на квартиры в Луганске: россиянин рассказал, сколько стоит жилье. ВИДЕО18:50
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО18:18
- Врачи объяснили, кому категорически запрещено есть оливки15:46
- 14 способов сделать невзаимную любовь взаимной13:44
- Скорик: «Патріотизм став меркантильною субстанцією»12:16
- Эти напитки полезно пить перед сном тем, кто хочет похудеть22:25
- Назван самый вредный вид хлеба20:40
- Симптомы, указывающие на повышенный уровень холестерина18:16
- Главная опасность наращивания ресниц15:03
- Восемь способов избавиться от осенней хандры11:00
- Верные признаки того, что ваш организм давно пора чистить от токсинов09:46
- Эти знаки Зодиака следующие пять лет ждет удача
- Таких морозов не было 30 лет: синоптики обещают лютую зиму
- Неожиданно, но факт: назван один из признаков преждевременной смерти
- Федерализация Донбасса, у Зеленского раскрыли все карты: чего ждать украинцам
- Марчук обратился к украинцам с важным заявлением из-за отвода ВСУ на Донбассе
- Меркурий в Скорпионе: для этих знаков Зодиака наступает благоприятный период
- В "ДНР" вспыхнул бунт против оккупантов
- «Подложили самодельное взрывное устройство»: перевозчики в «ДНР» начали бунт против оккупантов
- Зеленский рассказал, что будет с Донбассом, решение понравится не всем: «Это единственный путь»
- Тарифы на газ: сколько заплатим после подорожания