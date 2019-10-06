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Появился подробный женский гороскоп с 7 по 13 октября
Астрологи рассказывают, чем ознаменуется вторая неделя месяца и как взять свое представительницам каждого Знака Зодиака.
Женщина-Овен
Солнце в Весах пророчит представительницам Овна неделю, благоприятную для самоанализа. В работе и отношениях намечаются долгожданные перемены, загаданные еще летом. Поэтому астрологи советуют подумать, как можно достичь намеченных целей, прислушаться к внутреннему голосу. Спонтанность и яркая сила эмоций на это раз могут здорово выручить.
Женщина-Телец
Венера, переходящая из Весов в Скорпиона, намекает на то, что события в жизни женщин-Тельцов наберут обороты. Астрологи советуют быть начеку: в суете можно упустить нечто важное и не получить никакого профита. Сейчас лучше всего сойти с марафонской дистанции, подождать, пока энергетика стабилизируется, и поставить пару-тройку новых целей. Важная тема этой недели — здоровье. Как бы активно ни менялись декорации, основа всего — забота о себе.
Женщина-Близнецы
На этой неделе окружающие могут путаться в словах, проезжать свои остановки, сходить с пути, забывать о дне рождения близких, а Близнецы, напротив, будут внимательными и собранными. Венера в Скорпионе — это всегда туманные знаки и размытые подсказки, приходящие через вещие сны, предчувствия, интуицию, но у Близнецов все будет немного иначе. Планета-покровитель подарит им расширенное мышление, что позволит читать мысли других людей и предугадывать то, как они поведут себя в будущем.
Женщина-Рак
Активный Юпитер в созвездии Стрельца обещает представительницам Рака неделю осознанности и ответственных решений. Астрологи советуют относиться к мыслям, словам и поступкам с еще большим вниманием, чем обычно, потому что они окажут огромное влияние на будущее. Октябрь — месяц тонкой энергетической настройки, когда закладывается фундамент будущих побед, а интуиция способна улучшить жизнь тех, кто доверяет ей. Куда заведет внутренний голос — зависит только от того, насколько у Раков развит дар предчувствия.
Женщина-Лев
Покровитель-Солнце в Весах склоняет к уступкам, внутренней гармонии, компромиссам. И все бы ничего, но альтруизм женщин-Львов на этой неделе может стать настоящей проблемой. Астрологи советуют пойти против навязанных тенденций и умерить свою доброту, иначе она сыграет злую шутку. Помочь всем невозможно, и это нормально. Решив угодить всем вокруг, жертвуя своим комфортом, в середине недели Львы могут осознать, что энергии не осталось.
Женщина-Дева
Наступающая неделя для женщин, рожденных под эгидой Девы, — судьбоносный момент. Меркурий в Скорпионе сделает мышление более глубоким, что позволит взглянуть на привычные вещи под новым углом. Можно записаться на вебинары, получить дополнительное обучение, заняться изучением того, что давно числится в карте желаний. Не исключено, что Девы обнаружат, что самый лучший кандидат на роль супруга все это время был рядом или что хобби может приносить большой доход. Главное — не уходить вглубь: все подсказки — на поверхности.
Женщина-Весы
Хотя неделя в целом носит негативный энергетический характер, женщинам-Весам стоит найти в ней то, что поможет стать счастливее. Во вторник Венера войдет в Скорпиона, что спровоцирует упадок сил и потерю мотивации. Высок риск того, что руки опустятся, дела пойдут не по планам, а работа станет в тягость. Не нужно этому поддаваться, иначе все возможности пройдут мимо: у медали есть и обратная сторона. Прежде чем ругать себя за отсутствие сил, важно подумать, верное ли направление вы выбрали. На этой неделе можно нажить себе много проблем, если идти путем регрессии.
Женщина-Скорпион
Астрологи предупреждают женщин-Скорпионов: возможны эмоциональные всплески, бурные ссоры, ощущение отчужденности и даже внутренний разлад. Чтобы избежать большинства проблем, стоит узнать, кто управляет этой неделей. На сцену выходит Плутон в Козероге, а значит, удобнее всего не опираться на чувства и эмоции, а выстраивать цепочку событий и анализировать происходящее. Влияние Плутона перекрывает эмпатию и интуицию, но усиливает разум и логическое мышление.
Женщина-Стрелец
На этой неделе для Стрельцов главную роль сыграет Нептун в Рыбах, что подсказывает: важно поработать над чувством такта и доброжелательностью. Чем более добрыми Стрельцы будут к миру и людям, тем значительнее изменится их жизнь. Середина октября принесет неплохие возможности, если мыслить позитивно и стараться видеть во всем не трудности, а шансы достичь большего. Неделя не пройдет без вызовов, ведь Нептун всегда подбрасывает испытания на прочность, но Стрельцы не были бы Стрельцами, если бы боялись проблем.
Женщина-Козерог
Астрологи советуют женщинам-Козерогам плыть по течению. Марс в Весах настраивает на то, чтобы избегать важных решений и решительных действий: они могут не просто разочаровать, а привлечь неприятности. Разумнее всего отложить важные дела до более подходящего времени, а пока устроить себе отдых, перенастроить энергетику и набраться сил. Пауза в делах сейчас очень полезна: получится абстрагироваться от суеты и заметить знаки судьбы, которые позволят разобраться в собственных желаниях и чувствах. Тогда никакие искушения не помешают Козерогам привлечь счастье в свою жизнь.
Женщина-Водолей
Представительницы Водолея могут столкнуться с обманом на этой неделе, особенно в четверг. Астрологи советуют не доверять тем, кто этого не заслуживает, и проверять всех, даже тех, кто уже неоднократно заслужил доверие. Под влиянием планеты иллюзий, Нептуна, многие слова могут восприниматься искаженно, поэтому не забывайте прислушиваться к себе: чего хочет человек, чего он ждет от вас, как с ним общаться, чтобы избежать негатива. Как только найдутся ответы на эти вопросы, появятся силы начать игру по своим правилам.
Женщина-Рыбы
Новые возможности, романы, впечатления и начинания будут манить Рыб. Но это всего лишь искушения, навеянные Нептуном. Вряд ли получится достичь желаемого на волне энтузиазма. Астрологи советуют честно взглянуть на вещи: объективность и логическое восприятие дадут возможность удержаться на ногах. Так что Рыбам желательно отбросить в сторону эмоции, избавиться от ложных иллюзий и включить разум. Прежде чем начать что-то новое, нужно соотнести свои возможности с реальностью. Мечты лучше строить позже, а на этой неделе озадачиться созданием прочной базы на весь месяц.
Источник: from-ua
Теги: Украина, Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
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