Скандал разгорелся как пожар: Богдан слил в Сеть расценки на участие в Вече

06.10.2019 20:05

Недавно Украина погода текст формулы Штайнмайера, которая вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Кто поддерживает такое решение, однако кто-то категорически против. Так, под администрацией президента проходят митинги тех, кто протестует против формулы Штайнмайера. И глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что митинги проплачены, пишет from-ua.

На личной странице в социальной сети Facebook опубликовал Богдан скриншот Telegram-канала, на которых обсуждается плата участникам, которые придут на митинг.

"Скоро кто-то очень испуганный все украденное отдаст народа", - написал Богдан в комментарии к фото.

По скриншотам видно, что организаторы платят участникам митингов по 100 грн за каждый час. Также для тех, кто может привести друга или принять собственный плакат, предусмотрены бонусы и скидки.

Кроме того, организаторы написали инструкции по поводу общения с представителями СМИ. По их словам, участники вече обязаны одобрять бывшего президента Украины Петра Порошенко, его теперешнюю партию "Европейскую солидарность" и возмущаться Зеленским, формуле Штайнмайера и капитуляцией.

В то же время после публикации Андрея Богдана участники акции заявили о требовании его отставки.